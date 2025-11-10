Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BaianaSystem confirma show no Festival Tamo Junto BB em dezembro

Grupo de afro rock de apresenta na noite da sexta-feira, 12 de dezembro, ao lado de outras grandes atrações como Nação Zumbi e L7nnon
A banda brasileira de Afro Rock BaianaSystem retoma a Fortaleza em 2025 para show confirmado no Festival Tamo Junto BB, que acontece entre os dias 10 e 14 de dezembro, no Marina Park.

O show do grupo acontece no palco principal do festival, na sexta-feira, 12, o mesmo dia que se apresentam Nação Zumbi, L7nnon, Os Garotin + Melly, Mateus Fazeno Rock e 2ZDinizz.

O último show de BaianaSystem em Fortaleza aconteceu em agosto de 2024, no Festival Zepelim, o mesmo que também teve o grupo no line-up de 2023.

Festival Tamo Junto BB

Unindo música e esporte, também fazem parte da programação do festival competições gratuitas de skate, vôlei e corrida de praia, arena de games interativos e surf na Praia do Futuro.

O Tamo Junto BB, realizado pelo Banco do Brasil, conta ainda com atividades como yoga e pilates, rodas de conversa sobre práticas de sustentabilidade e oficinas de upcycling e customização de camisetas e ecobags no Espaço Bosque.

Além do grupo de artistas, que também inclui 2ZDINIZZ e Gabi no Quintal - que fazem os shows de abertura do festival - Rachel Reis, Os Transacionais eTali, atletas como o skatista Bob Burnquist e a surfista Tainá Hinckel compõem o line-up. 

(Colaboração: Júlia Vasconcelos/Especial para O POVO)

Programação do festival Tamo Junto BB

Sexta-feira, 12 de dezembro

Palco Principal:

  • Nação Zumbi
  • BaianaSystem
  • L7nnon
  • Os Garotin + Melly
  • 2ZDinizz

Palco Bosque:

  • Mateus Fazeno Rock

Sábado, 13 de dezembro

Palco Principal:

  • João Gomes
  • Jota.pê
  • Rachel Reis
  • Tali

Palco Bosque:

  • Os Transacionais
  • Bloco “Pra Quem Gosta é Bom”

Domingo, 14 de dezembro

Palco Bosque:

  • Grupo Revelação
  • Gabi no Quintal

Festival Tamo Junto BB

  • Quando: quarta-feira a domingo, 10 a 14 de dezembro
  • Onde: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
  • Ingressos: a partir de R$ 75, vendas em Eventim
  • Mais informações: @festivaltamojuntobb

