BaianaSystem confirma show no Festival Tamo Junto BB em dezembro

BaianaSystem confirma show no Festival Tamo Junto BB em dezembroGrupo de afro rock de apresenta na noite da sexta-feira, 12 de dezembro, ao lado de outras grandes atrações como Nação Zumbi e L7nnon
A banda brasileira de Afro Rock BaianaSystem retoma a Fortaleza em 2025 para show confirmado no Festival Tamo Junto BB, que acontece entre os dias 10 e 14 de dezembro, no Marina Park.
O show do grupo acontece no palco principal do festival, na sexta-feira, 12, o mesmo dia que se apresentam Nação Zumbi, L7nnon, Os Garotin + Melly, Mateus Fazeno Rock e 2ZDinizz.
O último show de BaianaSystem em Fortaleza aconteceu em agosto de 2024, no Festival Zepelim, o mesmo que também teve o grupo no line-up de 2023.
Festival Tamo Junto BB
Unindo música e esporte, também fazem parte da programação do festival competições gratuitas de skate, vôlei e corrida de praia, arena de games interativos e surf na Praia do Futuro.
O Tamo Junto BB, realizado pelo Banco do Brasil, conta ainda com atividades como yoga e pilates, rodas de conversa sobre práticas de sustentabilidade e oficinas de upcycling e customização de camisetas e ecobags no Espaço Bosque.
Além do grupo de artistas, que também inclui 2ZDINIZZ e Gabi no Quintal - que fazem os shows de abertura do festival - Rachel Reis, Os Transacionais eTali, atletas como o skatista Bob Burnquist e a surfista Tainá Hinckel compõem o line-up.
(Colaboração: Júlia Vasconcelos/Especial para O POVO)
Programação do festival Tamo Junto BB
Sexta-feira, 12 de dezembro
Palco Principal:
- Nação Zumbi
- BaianaSystem
- L7nnon
- Os Garotin + Melly
- 2ZDinizz
Palco Bosque:
- Mateus Fazeno Rock
Sábado, 13 de dezembro
Palco Principal:
- João Gomes
- Jota.pê
- Rachel Reis
- Tali
Palco Bosque:
- Os Transacionais
- Bloco “Pra Quem Gosta é Bom”
Domingo, 14 de dezembro
Palco Bosque:
- Grupo Revelação
- Gabi no Quintal
Festival Tamo Junto BB
- Quando: quarta-feira a domingo, 10 a 14 de dezembro
- Onde: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
- Ingressos: a partir de R$ 75, vendas em Eventim
- Mais informações: @festivaltamojuntobb