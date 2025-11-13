Coral infantil cearense canta com o tenor italiano Andrea Bocelli

Coral infantil cearense canta com o tenor italiano Andrea BocelliCoral Canto Livre Davide Carbone se apresenta junto ao tenor italiano Andrea Bocelli no Natal do Bem em São Paulo no dia 20 de novembro
Junto do tenor italiano Andrea Bocelli, o Coral Canto Livre Davide Carbone participa da Noite de Inauguração da Árvore de Natal da Praça Charles Miller, em São Paulo. O grupo vocal formado por alunos do Ateliê de Canto Coral da Tapera das Artes, localizada em Aquiraz.
A apresentação faz parte da programação oficial do Natal do Bem, evento que marca o início das celebrações natalinas da cidade.
Como atração principal da noite estará o tenor Andrea Bocelli. Ele deve dividir palco com a Orquestra do Theatro São Pedro, a Orquestra e Coral da Emesp Tom Jobim e o Coro Infantil do Projeto Guri.
Além dos grupos, também foram convidados os artistas Paula Lima, Tony Gordon, Simone e Ivan Lins que devem interpretar um repertório natalino.
A apresentação se tornou realidade após um convite especial feito pelo tenor Davide Carbone, representante da Fundação Andrea Bocelli na América Latina.
Conheça Coral Canto Livre Davide Carbone
Formado por crianças e jovens do Ateliê de Canto Coral da Tapera das Artes, o Coral Canto Livre Davide Carbone busca celebrar a arte erudita e popular na perspectiva da diversidade cultural brasileira.
Sob a regência da maestrina Patrícia Marin e coordenação pedagógica do maestro Ênio Antunes, o grupo oferece formação musical gratuita e de qualidade.
Nos últimos anos, o coral já dividiu o palco com nomes como Danilo Caymmi, Leila Pinheiro e Flávio Venturini
Com 41 anos anos de história, Tapera das Artes promove cultura, educação e transformação social nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e São Paulo.
Já são mais de 25 mil pessoas atendidas pela iniciativa nos últimos 10 anos, por meio de 24 ateliês formativos, organizados em dois eixos: Programa de Educação Coletiva de Música e Formação Cultural e Programa de Tecnologia, Inovação e Profissionalização.
Coral Canto Livre Davide Carbone no Natal do Bem
- Quando: quinta-feira, 20, às 19 horas
- Onde: Praça Charles Miller - Vila de Natal - Pacaembu, São Paulo
- Gratuita
