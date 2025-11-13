Coral infantil cearense canta com o tenor italiano Andrea Bocelli

Coral cearense Canto Livre Davide Carbone se apresenta junto ao tenor italiano Andrea Bocelli no Natal do Bem em São Paulo / Crédito: Allicia Franklin/ Juan Colombia/divulção

Junto do tenor italiano Andrea Bocelli, o Coral Canto Livre Davide Carbone participa da Noite de Inauguração da Árvore de Natal da Praça Charles Miller, em São Paulo. O grupo vocal formado por alunos do Ateliê de Canto Coral da Tapera das Artes, localizada em Aquiraz. A apresentação faz parte da programação oficial do Natal do Bem, evento que marca o início das celebrações natalinas da cidade.

Conheça Coral Canto Livre Davide Carbone Formado por crianças e jovens do Ateliê de Canto Coral da Tapera das Artes, o Coral Canto Livre Davide Carbone busca celebrar a arte erudita e popular na perspectiva da diversidade cultural brasileira. Sob a regência da maestrina Patrícia Marin e coordenação pedagógica do maestro Ênio Antunes, o grupo oferece formação musical gratuita e de qualidade. Nos últimos anos, o coral já dividiu o palco com nomes como Danilo Caymmi, Leila Pinheiro e Flávio Venturini