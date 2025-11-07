Dia da Consciência Negra tem peça sobre Abdias do Nascimento em Fortaleza

Peça Abdias do Nascimento é apresentada em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Instagram @abdiasdonascimentonoteatro

No próximo dia 20 de novembro, o Theatro José de Alencar recebe o espetáculo “Abdias do Nascimento”. A apresentação acontece no Dia da Consciência Negra e é inspirada em um dos maiores ativistas da luta pela igualdade racial no Brasil. A peça terá duas sessões, ambas na mesma data, uma às 18 horas e a outra às 20 horas. Os ingressos já estão à venda no Sympla.

Leia também | Secult planeja restauro do Theatro José de Alencar pela Lei Rouanet

Além de falar sobre a relevância do fundador do Teatro Experimental do Negro (TEN), a obra aborda as emoções, desafios e experiências de dois homens negros que representam uma memória de resistência. Quem interpreta Abdias (1914 - 2011) é Lincoln Oliveira Magalhães, idealizador do espetáculo. O texto é de Ivan Jaf e Diego Ferreira, a direção é de Johayne Hildefonso e Iléa Ferraz. Paulo Guidelly e João Vitor Nascimento completam o elenco de atores. Quem foi Abdias do Nascimento? Poeta, escritor, dramaturgo, artista visual e ativista pan-africanista, Abdias do Nascimento dedicou sua vida à luta pela igualdade racial no Brasil.

Fundador do Teatro Experimental do Negro (TEN) e do projeto Museu de Arte Negra, também foi professor Emérito da Universidade do Estado de Nova York, deputado federal, senador da República e secretário do governo do Estado do Rio de Janeiro. Leia também | Músico cearense realiza vaquinha para tratamento contra câncer raro Ele usava tanto da arte, através de suas pinturas que exploram o legado cultural africano e de suas peças, e de seu manifesto, o Quilombismo, para lutar pelo bem viver da população negra no Brasil.