Dia da Consciência Negra tem peça sobre Abdias do Nascimento em Fortaleza

Peça sobre Abdias do Nascimento é apresentada em Fortaleza

Espetáculo inspirado no ativista Abdias do Nascimento chega a Fortaleza em feriado nacional; ingressos já estão à venda
Eduarda Porfírio
Eduarda Porfírio
No próximo dia 20 de novembro, o Theatro José de Alencar recebe o espetáculo “Abdias do Nascimento”. A apresentação acontece no Dia da Consciência Negra e é inspirada em um dos maiores ativistas da luta pela igualdade racial no Brasil.

A peça terá duas sessões, ambas na mesma data, uma às 18 horas e a outra às 20 horas. Os ingressos já estão à venda no Sympla.

Além de falar sobre a relevância do fundador do Teatro Experimental do Negro (TEN), a obra aborda as emoções, desafios e experiências de dois homens negros que representam uma memória de resistência.

Quem interpreta Abdias (1914 - 2011) é Lincoln Oliveira Magalhães, idealizador do espetáculo. O texto é de Ivan Jaf e Diego Ferreira, a direção é de Johayne Hildefonso e Iléa Ferraz. Paulo Guidelly e João Vitor Nascimento completam o elenco de atores.

Quem foi Abdias do Nascimento?

Poeta, escritor, dramaturgo, artista visual e ativista pan-africanista, Abdias do Nascimento dedicou sua vida à luta pela igualdade racial no Brasil.

Fundador do Teatro Experimental do Negro (TEN) e do projeto Museu de Arte Negra, também foi professor Emérito da Universidade do Estado de Nova York, deputado federal, senador da República e secretário do governo do Estado do Rio de Janeiro.

Ele usava tanto da arte, através de suas pinturas que exploram o legado cultural africano e de suas peças, e de seu manifesto, o Quilombismo, para lutar pelo bem viver da população negra no Brasil.

Peça “Abdias do Nascimento”

  • Quando: quinta-feira, 20 de novembro, às 18h e às 20 horas
  • Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
  • Quanto: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)
  • Ingressos: Sympla e bilheteria física

