Secos & Molhados: Série estreia na sexta, 31, com clipe inédito

Willy Verdaguer (contrabaixista), Ney Matogrosso, Emilio Carrera (pianista) e Gerson Conrad na pré-estreia de "Primavera nos Dentes – A História do Secos & Molhados" / Crédito: Bianca Tatamiya/Divulgação

Estreia nesta sexta-feira, 31, a série documental “Primavera nos Dentes – A História do Secos & Molhados”, dirigida e roteirizada por Miguel de Almeida e produzida por Marcelo Braga. Revelando os bastidores e as origens da banda Secos & Molhados, a produção conta com imagens de arquivo e depoimentos inéditos de ex-integrantes do grupo, como Ney Matogrosso e Gérson Conrad.

Ela irá ao ar em quatro episódios, exibidos semanalmente, às sextas-feiras, às 21h30min, no Canal Brasil. O momento marcou também o reencontro de Ney Matogrosso, Gerson Conrad, Emilio Carrera (pianista) e Willy Verdaguer (baixista), que voltam ao estúdio após 50 anos para gravar a faixa “Ouvindo o Silêncio”. Enquanto Emilio e Willy assinam o arranjo e a direção musical do clipe e da canção, que encerra a série documental, os vocais ficaram a cargo de Ney. O episódio de abertura, que vai ao ar nesta sexta-feira, 31, mergulha nos primeiros passos do grupo, criado em 1972, sob a formação original de Ney Matogrosso, Gerson Conrad e João Ricardo.

Detentor da marca Secos & Molhados, João Ricardo se recusou a ceder as músicas Durante os anos em que perdurou, a banda teve diferentes formações. A mais famosa delas, com Ney Matogrosso, João Ricardo e Gerson Conrad, durou apenas dois anos, de 1973 a 1974. Para a série, contudo, o detentor da marca e compositor de diversas faixas, João Ricardo, se recusou a participar das gravações. Ele também não autorizou o uso de músicas com o nome dele na lista de compositores e, por esse motivo, os fãs não irão ouvir “Sangue Latino” ou “O Vira” nos episódios.

O assunto foi tratado na Justiça, porque os coautores autorizaram o uso das canções, mas a Justiça decidiu que a aceitação da outra parte era fundamental. O diretor da produção, Miguel de Almeida, já havia escrito o livro “Primavera nos Dentes: A história do Secos & Molhados, ditadura, censura e sedição”, publicado pela editora Record no início de 2019. Na obra, o jornalista teve acesso ao trio formado por Ney, Gérson e João Ricardo. Contudo, para a série, João não quis gravar depoimentos. Os outros dois integrantes aparecem em entrevistas juntos e separados, inclusive falando do jeito difícil do colega.