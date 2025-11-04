Autoridades apoiadas pelo Exército do Sudão examinam proposta de trégua dos EUA

O Conselho de Segurança e Defesa do Sudão, apoiado pelo Exército, se reunirá nesta terça-feira (4) para examinar uma proposta de cessar-fogo apresentada pelos Estados Unidos, informou uma fonte governamental à AFP.

Pouco mais de uma semana após milícias paramilitares tomarem a importante cidade de El Fasher, "o Conselho de Segurança e Defesa celebrará hoje uma reunião para debater a proposta de trégua dos Estados Unidos", afirmou a fonte, que pediu anonimato.