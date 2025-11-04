Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Autoridades apoiadas pelo Exército do Sudão examinam proposta de trégua dos EUA

Autoridades apoiadas pelo Exército do Sudão examinam proposta de trégua dos EUA

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Conselho de Segurança e Defesa do Sudão, apoiado pelo Exército, se reunirá nesta terça-feira (4) para examinar uma proposta de cessar-fogo apresentada pelos Estados Unidos, informou uma fonte governamental à AFP.

Pouco mais de uma semana após milícias paramilitares tomarem a importante cidade de El Fasher, "o Conselho de Segurança e Defesa celebrará hoje uma reunião para debater a proposta de trégua dos Estados Unidos", afirmou a fonte, que pediu anonimato.

bur-sof-maf/jsa/arm/jvb/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar