Abidoral Jamacaru autografa novo vinil em evento em Fortaleza

Abidoral Jamacaru retorna a Fortaleza para sessão de autógrafos e divulgação da versão vinil do disco lançado em 2018
Autor Bianca Raynara
“Ao Jacques pelo prazer de conhecê-lo”, relembra o médico e produtor musical Victor Jaques sobre a dedicatória feita pelo cantor e compositor Abidoral Jamacaru. Presente responsável por marcar o início de uma grande amizade.

Anos após receber um disco autografado pelo mestre caririense, Jaques decidiu retribuir com a remasterização do álbum de 2018, “Abidoral Jamacaru”. Assim, junto com o também médico e produtor musical Maxwell Leite, lançaram em agosto a versão em vinil da obra.

Para celebrar o marco produzido pela recém criada Kariri Records, o caririense realiza uma ação de autógrafos e divulgação do vinil. O evento acontece neste sábado, 1º, na loja Freelance Discos, localizada no Centro de Fortaleza. Na ocasião, o disco será vendido a R$160.

“Ele ficou muito feliz porque era o que ele queria, esse álbum saindo em vinil. Conseguimos fazer, alcançar o formato. Já foi feito um show de lançamento no Crato, e agora nós vamos para Fortaleza para fazer a manhã de autógrafos”, acrescenta Victor.

Abidoral Jamacaru: a história de uma amizade

O produtor relata que, para além do autógrafo, a amizade com Abidoral se concretizou após uma visita à casa do artista, em que Victor queria ver o primeiro álbum do menestrel, "Avallon" (1987).

A visita rendeu uma conversa de três horas, uma pequena aula de violão e uma cópia em vinil da época, que nunca tinha sido tocada, estava lacrada. “Ele me deu de presente, não me vendeu”, relembra.

Junto ao seu amigo Maxwell Leite, Victor juntou o dinheiro para conseguir produzir a versão do vinil. A proposta de resgatar o modelo físico tem o objetivo de chegar à outros públicos e se tornar um registro do artista.

Ele defende: “No Spotify temos milhões de artistas. Não tem como uma pessoa que não conhece Abidoral chegar nele, né? Agora o vinil é mais fácil, devido à menor veiculação comparado ao streming”.

Com a intenção de compartilhar o trabalho para os estados brasileiros, Jacques viajou à São Paulo para oferecer o disco às lojas que vendem vinil. “Aproveitei que estava de férias e fui bater de porta em porta nas lojas de São Paulo”, comenta.

Ele acrescenta: “Fiz porque eu queria que esse vinil chegasse onde as coisas acontecem, né? Consegui convencer as pessoas a comprar um disco que eles nunca nem tinham ouvido o artista. Vendi esse disco em mais de 20 lojas em São Paulo”.

O álbum "Abidoral Jamacaru"

Intitulado com o nome do compositor, o álbum de 2018 conta com 13 músicas autorais. A produção conta com um dueto com o artista da cena rock do Cariri, Aquiles Sales, assim como tem composições do artista Alano Freitas e do cineasta Rosemberg Cariry.

Já próximo de completar 77 anos, Abidoral Jamacaru recebeu com felicidade o novo modelo do álbum. “Ele ficou muito contente. Disse que esse disco é nosso. Quando mostrei, eu disse: ‘Não, o disco é seu. Eu só sou a pessoa editou’. E ele disse: ‘Não, esse disco é nosso, esse trabalho é nosso’", comemorou Jacques.

Encontro com Abidoral Jamacaru 

  • Quando: sábado, 1° de novembro, às 10 horas
  • Onde: Freelancer Discos (Rua Dr. João Moreira 485 - Centro)
  • Gratuito
  • Preço do disco: R$160
  • Mais informações: @abidoral.jamacaru e @freelancer_discosalex

