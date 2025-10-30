Abidoral Jamacaru autografa novo vinil em evento em Fortaleza

Sete anos após o lançamento de albúm, cantor Abidoral Jamacaru retorna à Fortaleza para sessão de autográfos e divulgação da versão vinil do disco / Crédito: Samuel Macedo/divulgação

“Ao Jacques pelo prazer de conhecê-lo”, relembra o médico e produtor musical Victor Jaques sobre a dedicatória feita pelo cantor e compositor Abidoral Jamacaru. Presente responsável por marcar o início de uma grande amizade. Anos após receber um disco autografado pelo mestre caririense, Jaques decidiu retribuir com a remasterização do álbum de 2018, “Abidoral Jamacaru”. Assim, junto com o também médico e produtor musical Maxwell Leite, lançaram em agosto a versão em vinil da obra.

A visita rendeu uma conversa de três horas, uma pequena aula de violão e uma cópia em vinil da época, que nunca tinha sido tocada, estava lacrada. “Ele me deu de presente, não me vendeu”, relembra. Junto ao seu amigo Maxwell Leite, Victor juntou o dinheiro para conseguir produzir a versão do vinil. A proposta de resgatar o modelo físico tem o objetivo de chegar à outros públicos e se tornar um registro do artista. Ele defende: “No Spotify temos milhões de artistas. Não tem como uma pessoa que não conhece Abidoral chegar nele, né? Agora o vinil é mais fácil, devido à menor veiculação comparado ao streming”.

Com a intenção de compartilhar o trabalho para os estados brasileiros, Jacques viajou à São Paulo para oferecer o disco às lojas que vendem vinil. “Aproveitei que estava de férias e fui bater de porta em porta nas lojas de São Paulo”, comenta. Ele acrescenta: “Fiz porque eu queria que esse vinil chegasse onde as coisas acontecem, né? Consegui convencer as pessoas a comprar um disco que eles nunca nem tinham ouvido o artista. Vendi esse disco em mais de 20 lojas em São Paulo”. O álbum "Abidoral Jamacaru" Intitulado com o nome do compositor, o álbum de 2018 conta com 13 músicas autorais. A produção conta com um dueto com o artista da cena rock do Cariri, Aquiles Sales, assim como tem composições do artista Alano Freitas e do cineasta Rosemberg Cariry.