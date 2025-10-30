Literatura cearense: 10 lançamentos para ler antes de o ano acabar

Literatura cearense: 10 lançamentos para ler antes de o ano acabarDe biografias a ficções, confira os lançamentos literários de 2025 de autores do Ceará para acompanhar
Outubro é o mês do Dia Nacional do Livro, celebrado na quarta-feira, 29. A data é idealizada em homenagem à fundação da Biblioteca Nacional do Brasil, patrimônio brasileiro localizado no Centro do Rio de Janeiro.
O dia possui a proposta de promover e incentivar a produção de autores nacionais e o desenvolvimento da literatura no País.
Entre nomes de destaque por todo o território nacional, autores cearenses constroem suas trajetórias com livros de variados gêneros que prometem conquistar diversos leitores.
De biografias a ficções, confira os lançamentos literários de 2025 de autores do Ceará
“O dia em que Fernando teve azar”
Sinopse: Fernando é um garoto comum, mas com um talento especial: atrair o azar! Seja escorregando em uma casca de banana ou esquecendo um trabalho importante, ele vive se metendo em confusões hilárias.
- Autor: João Sasaque
- Onde comprar: Amazon e Loja Um Livro
- Valor: R$ 54,90
“Ceará Negro e outros temas de África”
Sinopse: Coletânea de artigos, o livro aborda a influência africana na cultura cearense, apresentando as formas de manifestação das tradições e suas abordagens pelo Ceará. Reunindo 50 textos, a obra também traz comentários de estudantes da UNILAB, vindos de países do continente africano como Angola e Moçambique.
- Autor: Flávio Paiva
- Onde comprar: Livraria Leitura
- Valor: R$ 89
“A História Mais Linda do Mundo”
Sinopse: Sofia é uma menina surda que se aventura em um mundo ainda pouco inclusivo. A história também acompanha a mãe de Sofia, que reconta os desafios desde o nascimento da menina até a inclusão na vida escolar.
- Autor: Zé Maria
- Onde comprar: site da Editora Frutificando
- Valor: R$ 39,90
“Everest segundo Bozoka”
Sinopse: O livro acompanha a jornada de superação e autoconhecimento do autor pelo Tibet, na China, durante a caminhada até chegar ao Monte Everest.
Com relatos pessoais, o autor compartilha
- Autor: Francisco José Cavalcante Façanha
- Onde comprar: bozokamotoexplorer.com/livroeverest/
- Valor: R$ 89,90
“Caminho para o grito: Poemas”
Sinopse: Dividido em três partes que acompanham o amadurecimento ― da infância vulnerável à maturidade reflexiva ―, Caminho para o grito traça um percurso íntimo de elaboração do trauma, no qual cada verso é um passo rumo à libertação.
- Autora: Jarid Arraes
- Onde comprar: Companhia das Letras
- Valor: R$ 51,20
“UFC: Biografia de uma universidade”
Sinopse: O recorte temporal do livro se inicia no fim da década de 1940, com as primeiras articulações em prol da criação da Universidade Federal do Ceará (UFC), e se encerra em agosto de 2023, com a posse do atual reitor da UFC, Custódio Almeida, cuja gestão não é abordada na biografia.
- Autor: Lira Neto
- Distribuição gratuita
“Caso porque te amo, mato porque me amo”
Sinopse: Com 30 poemas ilustrados, divididos em 8 capítulos, o livro costura a trajetória da personagem que perpassa temas como amor, sedução, abuso e morte.
- Autora: Ana Márcia Diógenes
- Onde comprar: via redes sociais da autora
- Valor: R$ 60
“Serena: Uma história sobre a magia da infância e o poder da união”
Sinopse: Serena nasceu no sertão e veio ao mundo com uma chuvinha fraca que caiu antes de uma seca obstinada. Sempre quis voar e ver o mar – e nem mesmo essa grande seca secou sua esperança e conseguiu fazê-la parar de acreditar. No dia de seu aniversário, a menina ganha dos avós lindos sapatinhos com asas. Quando os coloca nos pés, descobre que consegue voar e imagina que, com a ajuda dos amigos, será capaz de realizar o mais esperado dos milagres.
- Autor: Bráulio Bessa
- Onde comprar: Amazon
- Valor: R$ 49,61
“Coisas Engraçadas de Não Se Rir”
Sinopse: Com 50 textos, o livro reúne crônicas inspiradas em vivências do dia a dia com toque de humor.
- Autor: Raymundo Netto
- Onde comprar: via redes sociais do autor
- Valor: R$ 60
“Poemas de Partida e de Chegada ou Os Cães Não Desamam”
Sinopse: O livro adentra nas relações e sensações profundas causadas pelo amor, abandono e as relações humanas.
- Autor: Diego Gregório
- Onde comprar: Amazon
- Valor: R$ 50