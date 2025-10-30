Literatura cearense: 10 lançamentos para ler antes de o ano acabar

Autor cearense João Sasaque lançou seu primeiro livro "O dia em que Fernando teve azar". (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Outubro é o mês do Dia Nacional do Livro, celebrado na quarta-feira, 29. A data é idealizada em homenagem à fundação da Biblioteca Nacional do Brasil, patrimônio brasileiro localizado no Centro do Rio de Janeiro. O dia possui a proposta de promover e incentivar a produção de autores nacionais e o desenvolvimento da literatura no País.

Entre nomes de destaque por todo o território nacional, autores cearenses constroem suas trajetórias com livros de variados gêneros que prometem conquistar diversos leitores. De biografias a ficções, confira os lançamentos literários de 2025 de autores do Ceará “O dia em que Fernando teve azar” Sinopse: Fernando é um garoto comum, mas com um talento especial: atrair o azar! Seja escorregando em uma casca de banana ou esquecendo um trabalho importante, ele vive se metendo em confusões hilárias. Autor: João Sasaque



João Sasaque Onde comprar: Amazon e Loja Um Livro



Amazon e Loja Um Livro Valor: R$ 54,90 “Ceará Negro e outros temas de África” Sinopse: Coletânea de artigos, o livro aborda a influência africana na cultura cearense, apresentando as formas de manifestação das tradições e suas abordagens pelo Ceará. Reunindo 50 textos, a obra também traz comentários de estudantes da UNILAB, vindos de países do continente africano como Angola e Moçambique. Autor: Flávio Paiva



Flávio Paiva Onde comprar: Livraria Leitura



Livraria Leitura Valor: R$ 89 “A História Mais Linda do Mundo” Sinopse: Sofia é uma menina surda que se aventura em um mundo ainda pouco inclusivo. A história também acompanha a mãe de Sofia, que reconta os desafios desde o nascimento da menina até a inclusão na vida escolar.

Autor: Zé Maria



Zé Maria Onde comprar: site da Editora Frutificando



site da Editora Frutificando Valor: R$ 39,90 “Everest segundo Bozoka” Sinopse: O livro acompanha a jornada de superação e autoconhecimento do autor pelo Tibet, na China, durante a caminhada até chegar ao Monte Everest.

Com relatos pessoais, o autor compartilha Autor: Francisco José Cavalcante Façanha



Francisco José Cavalcante Façanha Onde comprar: bozokamotoexplorer.com/livroeverest/



bozokamotoexplorer.com/livroeverest/ Valor: R$ 89,90 “Caminho para o grito: Poemas” Sinopse: Dividido em três partes que acompanham o amadurecimento ― da infância vulnerável à maturidade reflexiva ―, Caminho para o grito traça um percurso íntimo de elaboração do trauma, no qual cada verso é um passo rumo à libertação. Autora: Jarid Arraes



Jarid Arraes Onde comprar: Companhia das Letras



Companhia das Letras Valor: R$ 51,20 “UFC: Biografia de uma universidade” Sinopse: O recorte temporal do livro se inicia no fim da década de 1940, com as primeiras articulações em prol da criação da Universidade Federal do Ceará (UFC), e se encerra em agosto de 2023, com a posse do atual reitor da UFC, Custódio Almeida, cuja gestão não é abordada na biografia.

Autor: Lira Neto



Lira Neto Distribuição gratuita “Caso porque te amo, mato porque me amo” Sinopse: Com 30 poemas ilustrados, divididos em 8 capítulos, o livro costura a trajetória da personagem que perpassa temas como amor, sedução, abuso e morte. Autora: Ana Márcia Diógenes



Ana Márcia Diógenes Onde comprar: via redes sociais da autora



via redes sociais da autora Valor: R$ 60 “Serena: Uma história sobre a magia da infância e o poder da união” Sinopse: Serena nasceu no sertão e veio ao mundo com uma chuvinha fraca que caiu antes de uma seca obstinada. Sempre quis voar e ver o mar – e nem mesmo essa grande seca secou sua esperança e conseguiu fazê-la parar de acreditar. No dia de seu aniversário, a menina ganha dos avós lindos sapatinhos com asas. Quando os coloca nos pés, descobre que consegue voar e imagina que, com a ajuda dos amigos, será capaz de realizar o mais esperado dos milagres. Autor: Bráulio Bessa



Bráulio Bessa Onde comprar: Amazon



Amazon Valor: R$ 49,61 “Coisas Engraçadas de Não Se Rir” Sinopse: Com 50 textos, o livro reúne crônicas inspiradas em vivências do dia a dia com toque de humor.