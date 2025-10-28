Nando Reis faz homenagem a Cássia Eller em turnê do Luau MTV

Presentes na gravação do episódio de Cássia Eller no Luau MTV, exibido em 2002, Sarah Oliveira e Nando Reis homenageiam a artista / Crédito: Reprodução/ Instagram @saraholiveira/ Site nandoreis.com.br

Queridinho da MTV Brasil entre o fim dos anos 1990 e início dos 2000, o Luau MTV retornou em 2024 sob o comando de Sarah Oliveira. Neste ano, o formato estreia sua primeira turnê. Em homenagem a Cássia Eller, a edição traz Nando Reis e outros artistas convidados.

Realizado pela marca de cerveja Corona, o Luau MTV passa por Brasília, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. Os quatro shows ocorrem entre novembro e dezembro. Os ingressos estão à venda a partir desta terça-feira, 28, às 12 horas, no site da Eventim. Shows do Luau MTV passam por quatro cidades O show de estreia ocorre no Pontão do Lago, em Brasília, no dia 30 de novembro. Já em 5 de dezembro, acontece na Praia do Rosa, em Santa Catarina.

No Rio de Janeiro, o evento ocorre no dia 14 de dezembro, no Museu do Amanhã. A turnê finaliza em São Paulo, no Parque Ibirapuera, em 21 de dezembro. Entre os artistas que passaram pelo programa de verão, cuja proposta eram shows acústicos na praia, Cássia Eller fez uma das participações mais marcantes. A nova edição, também apresentada por Sarah Oliveira, teve Nando Reis como convidado. Além dele, a percussionista Lan Lanh, que acompanhou Cássia por anos nos palcos, está confirmada na tour.