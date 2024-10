‘Luau MTV’ retoma com novos apresentadores e gravação no Ceará

Famoso nos anos 2000, o programa “Luau MTV” está sendo retomado com gravação na Praia do Preá, no litoral oeste do Ceará. A nova edição conta com três apresentadores e com L7nnon e Marcelo Falcão, em parceria inédita do cenário musical brasileiro.

Intitulado “Corona Luau MTV”, devido à parceria com a marca de cerveja, a nova edição do programa terá Bella Campos, Pedro Scooby e Sarah Oliveira como apresentadores e tem estreia prevista ainda para este ano na MTV, na Pluto TV e no YouTube.

