Akasha, a rainha dos vampiros, será interpretada por atriz negra

Akasha, a rainha dos vampiros, será novamente interpretada por uma atriz negraTerceira temporada de "Entrevista Com Um Vampiro" é focada em vampiro Lestat e apresenta a rainha dos vampiros Akasha
No início dos anos 2000, a cantora Aaliyah (1979 - 2001) deu vida a Akasha, protagonista do filme “A Rainha dos Condenados” (2002).
A personagem retorna na terceira temporada de "Entrevista Com um Vampiro", conhecida como “Vampiro Lestat”, interpretada por Sheila Atim, uma atriz também negra.
A informação foi revelada no canal do YouTube da plataforma de streaming AMC+, que recebe a produção em abril de 2026.
Akasha, a rainha dos vampiros de 'Entrevista Com um Vampiro'
A série, baseada no livro homônimo de Anne Rice, acompanha a reinvenção de Lestat (Sam Reid) como um astro do rock e o reaparecimento da criadora dos vampiros. Ainda não tem data de estreia no Brasil.
Manter a escolha de uma mulher negra para o papel é um gesto antirracista por parte da adaptação. Na obra de Rice, Akasha é descrita como alguém de pele muito pálida, se assemelhando a uma estátua.
O fato não teria nenhum problema se o seu local de nascimento fosse um país de maioria branca, como a Inglaterra. Porém, não é o caso. A monarca é nascida em Ur, onde hoje é o Iraque, um país com diversidade étnica.
A decisão de colocar Aalyah para o papel já era visto como algo revolucionário na primeira versão, embora a motivação tenha sido a ascensão da artista. A cantora morreu em um acidente de avião antes do filme estrear.
Estamos falando sobre um período em que mal se via negros em filmes de terror, quiçá vampiros. A última vampira negra em um longa-metragem foi Vanessa Brooks (Sanaa Lathan), mãe do Blade, no filme homônimo de 1998.
Com Katrina e Ganja, relembre outras vampiras negras
Antes de Akasha e Vanessa, as duas outras vampiras negras presentes na cultura pop foram Katrina, interpretada por Grace Jones em “Vamp” (1986), e Ganja, de “Ganja & Hess (1973)”, vivida por Marlene Clark.
O primeiro título acompanha Dr. Hess Green (Duane Jones), um antropólogo que investiga escavações do povo Myrthia na Nigéria. O especialista é esfaqueado pelo próprio assistente, que comete suicídio em seguida, durante as investigações.
Hess acorda depois com uma sede insaciável por sangue e Ganja, viúva do assistente, se junta a ele em sua nova dieta de sangue.
Já “Vamp” traz Katrina, uma vampira que administra um clube de striptease usado por vampiros para atrair seres humanos.
Qual a relevância de enegrecer personagens?
Você pode se perguntar, caro leitor, que diferença faz enegrecer, ou seja, trazer vampiros negros, para uma narrativa, se vampiros não existem?
A pergunta é plausível, embora óbvia. Afinal, quem não gosta de se identificar ou ser ver em um personagem? Se assim não fosse, nem “Pantera Negra” (2018) ou “Pecadores” (2025), teriam sido um sucesso.
Para a resposta, tive que buscar bell hooks. Já no prefácio da nova edição de “Olhares negros: raça e representação”, a autora chama atenção para a criação de imagens como uma ferramenta antirracista. Mesmo que sejam irreais, no caso de criaturas míticas como vampiros.
“Nós que militamos em favor da causa antirracista continuamos insistindo que a supremacia branca e o racismo não terão fim enquanto não houver uma mudança fundamental em todas as esferas da cultura, em especial no universo da criação de imagens”, escreve hooks.
