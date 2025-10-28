Akasha, a rainha dos vampiros, será interpretada por atriz negra

Sheila Atim será Akasha, a rainha dos Vampiros em "Vampiro Lestat" / Crédito: Reprodução/Warner Bros; Jade Reynolds/Divulgação

No início dos anos 2000, a cantora Aaliyah (1979 - 2001) deu vida a Akasha, protagonista do filme “A Rainha dos Condenados” (2002). A personagem retorna na terceira temporada de "Entrevista Com um Vampiro", conhecida como “Vampiro Lestat”, interpretada por Sheila Atim, uma atriz também negra.

A informação foi revelada no canal do YouTube da plataforma de streaming AMC+, que recebe a produção em abril de 2026. LEIA TAMBÉM | 'Desobedientes': entenda história da nova série da Netflix

Akasha, a rainha dos vampiros de 'Entrevista Com um Vampiro' A série, baseada no livro homônimo de Anne Rice, acompanha a reinvenção de Lestat (Sam Reid) como um astro do rock e o reaparecimento da criadora dos vampiros. Ainda não tem data de estreia no Brasil. Manter a escolha de uma mulher negra para o papel é um gesto antirracista por parte da adaptação. Na obra de Rice, Akasha é descrita como alguém de pele muito pálida, se assemelhando a uma estátua.

O fato não teria nenhum problema se o seu local de nascimento fosse um país de maioria branca, como a Inglaterra. Porém, não é o caso. A monarca é nascida em Ur, onde hoje é o Iraque, um país com diversidade étnica. A decisão de colocar Aalyah para o papel já era visto como algo revolucionário na primeira versão, embora a motivação tenha sido a ascensão da artista. A cantora morreu em um acidente de avião antes do filme estrear.

Estamos falando sobre um período em que mal se via negros em filmes de terror, quiçá vampiros. A última vampira negra em um longa-metragem foi Vanessa Brooks (Sanaa Lathan), mãe do Blade, no filme homônimo de 1998. Com Katrina e Ganja, relembre outras vampiras negras Antes de Akasha e Vanessa, as duas outras vampiras negras presentes na cultura pop foram Katrina, interpretada por Grace Jones em “Vamp” (1986), e Ganja, de “Ganja & Hess (1973)”, vivida por Marlene Clark. O primeiro título acompanha Dr. Hess Green (Duane Jones), um antropólogo que investiga escavações do povo Myrthia na Nigéria. O especialista é esfaqueado pelo próprio assistente, que comete suicídio em seguida, durante as investigações.

