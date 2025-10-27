Casa Vida&Arte promove eventos culturais na CasaCor Ceará 2025

Com lançamentos de livros e rodas de conversa, temas relacionados à arte e cultura são promovidos na Casa Vida&Arte, espaço do O POVO na CasaCor Ceará 2025 / Crédito: FERNANDA BARROS / O POVO

Há 36 anos, o Vida&Arte celebra a arte, cultura e o entretenimento, destacando seus formatos e personagens do Ceará e do mundo. A plataforma amplia suas possibilidades ao integrar a edição de 2025 da CasaCor Ceará, maior evento de arquitetura e design do Estado. Leia mais | Neuma Figueiredo celebra a renovação e o legado da CasaCor Ceará



Na residência localizada na rua Tibúrcio Cavalcante, número 607, no Meireles, o O POVO se expande com a Casa Vida&Arte, ambiente assinado pela arquiteta Gabriela Picanço, que recebe e impulsiona as mais diversas expressões artísticas. Aberta ao público que visita os espaços da mostra, a Casa Vida&Arte realiza uma série de eventos especiais. Nesta terça-feira, 28, às 19 horas, o local é palco para o lançamento de dois livros do escritor alemão Svagito Liebermeister. Publicado pela Edições Demócrito Rocha (EDR), “Quando a vida para” e “Terapia Zen do Aconselhamento” são os novos títulos do guia espiritual, psicoterapeuta e professor reconhecido por seus trabalhos na superação de traumas e processos de cura. Nesta quinta-feira, 30, às 19 horas, a Casa Vida&Arte é ponto de encontro para uma roda de conversa sobre “Arte, Design e Inteligência Artificial”. Mediado por Andrea Araujo, gerente de Marketing e Design do O POVO, e Deglaucy Jorge, gerente educacional da Fundação Demócrito Rocha (FDR), o momento convida os artistas Carlus Campos e Rafael Limaverde para conversarem sobre os muitos cenários da criação.

Acompanhe | Guia Vida&Arte CasaCor 2025 mescla design e artesanato atemporais Ainda esta semana, o sábado, 1º, no ambiente do Vida&Arte, traz Cláudia Sales e Milena Braz, em uma conversa mediada por Jôsy Cavalcante, coordenadora pedagógica da FDR, no painel “O Espaço e a Cor - Letramento Racial e a Construção de uma Arquitetura Antirracista”. No dia 12 de novembro, a Casa Vida&Arte recebe um novo lançamento literário. Marcado para às 19 horas, o jurista e professor Wálter Fanganiello Maierovitch lança a obra “O mercado da morte: conexões e realidades”, que aborda questões da criminalidade e os mecanismos de poder.

Em ambos os lançamentos literários, os autores vão participar de sessões de autógrafo de suas obras. Todos os eventos na Casa Vida&Arte são abertos ao público visitante da CasaCor Ceará 2025. Confira a agenda de eventos da Casa Vida&Arte na CasaCor Ceará 2025: Terça-feira, 28 de outubro Lançamento dos livros “Quando a vida para” e “Terapia Zen do Aconselhamento”



Com: Svagito Liebermeister



Quando: 19 horas Quinta-feira, 30 de outubro Roda de Conversa “Arte, Design e Inteligência Artificial”



Com: Carlus Campos e Rafael Limaverde



Quando: 19 horas Sábado, 1º de novembro Roda de conversa “O Espaço e a Cor - Letramento Racial e a Construção de uma Arquitetura Antirracista”



Com: Cláudia Sales e Milena Braz

Quando: 19 horas Quarta-feira, 12 de novembro Lançamento do livro “O mercado da morte: conexões e realidades”



Com: Wálter Fanganiello Maierovitch



Quando: 19 horas CasaCor Ceará 2025 Visitação: terça-feira a sábado, das 16h às 22 horas; domingos, das 15h às 21 horas



terça-feira a sábado, das 16h às 22 horas; domingos, das 15h às 21 horas Quando: até 16 de novembro



até 16 de novembro Onde: rua Tibúrcio Cavalcante, 607 - Meireles



rua Tibúrcio Cavalcante, 607 - Meireles Quanto: a partir de R$ 48



a partir de R$ 48 Mais informações: no Instagram @casacorceara e @vidaearteopovo O POVO na CasaCor Ceará 2025 O Clube OP está oferecendo um desconto de 50% na compra do ingresso para a CasaCor 2025, que traz como destaque a Casa Vida&Arte. Já é assinante e quer adquirir o seu ingresso? Apresente o seu cartão virtual do Clube OP (disponível em "Meu Perfil", na página clube.opovo.com.br) na bilheteria.