Svagito Liebermeister faz lançamento de 2 livros na CasaCor Ceará

Svagito Liebermeister lança duas obras na CasaCor Ceará 2025 / Crédito: AURÉLIO ALVES

Nesta terça-feira, 28, a Casa Vida&Arte, ambiente da CasaCor Ceará 2025, recebe o lançamento de dois novos livros do psicoterapeuta e professor espiritual alemão Svagito Liebermeister: “Terapia Zen do Aconselhamento” e “Quando a Vida Para”, ambos pela Edições Demócrito Rocha (EDR), selo editorial da Fundação Demócrito Rocha (FDR). A partir das 14 horas, o autor marca presença no evento para conversas sobre seus novos trabalhos, que abordam uma compreensão sobre o que é o trauma pessoal e coletivo e como promover a cura. Seus novos livros anseiam criar uma visão somática combinada com uma abordagem sistêmica sobre casos do sistema familiar.

Svagito Liebermeister e Constelação familiar Svagito é conhecido por trabalho de superação de traumas e processos de cura por meio de recursos espirituais. Desde 1995, ele passou a incluir em seu trabalho a Constelação Familiar, após estudos ao lado de Bert Hellinger. O método busca reconciliar uma pessoa com o círculo social, de modo a compreender, desde a raiz, os frutos do afastamento ou da exclusão. Outros livros de Svagito incluem sua jornada de cura pessoal e superação após o falecimento de sua esposa, conforme retratado em “When Life Stops” (“Quando a Vida Para”, em tradução livre), lançado em 2023.

Com informações de Raquel Aquino e Miguel Araujo