Evento gratuito em Jericoacoara celebra os saberes do Ceará

Encontro Povos do Mar promove integração entre comunidades do sertão, serra e mar com shows, feiras e vivências culturais.
Autor Carolina Passos
De quinta, 23, a domingo, 26, Jericoacoara e os municípios de Camocim e Cruz recebem a terceira edição do “Encontro Povos do Mar – Circuito Jeri”, iniciativa que reúne representantes de mais de 40 municípios cearenses.

Durante quatro dias, comunidades do litoral, serra e sertão participam de atividades que promovem a troca de saberes, experiências e expressões culturais. A programação é gratuita e aberta ao público.

O evento tem início na quinta-feira, 23, às 18 horas, na Praça de Jericoacoara, com a feirinha “Onde há rede, há renda”, que reúne artesanato produzido em várias regiões do Estado.

O cortejo de abertura sai do Conselho Comunitário em direção à praça, com a presença de grupos tradicionais como reisado, caretas e bonecos gigantes de Aracati.

No palco principal, apresentações culturais animam o público com atrações como Tribo Jeri, Orquestra de Barro, o multi-instrumentista Allan Kardec Filho, o sanfoneiro Kayro Oliveira, o espetáculo Silvero Pereira Interpreta Belchior e a banda Lagosta Bronzeada.

Na sexta, 24, o público poderá participar de vivências e trilhas em diferentes locais. Entre os destaques estão a trilha da Pedra Furada, às 6 horas da manhã; a Vivência Pirão na Canoa, na Enseada de Jericoacoara; e a Vivência na Vila Guriú, em Camocim, que inclui experiências com a culinária local, como o caldo de sururu e a tapioca de lencinho, e uma roda de conversa sobre meio ambiente.

Também na sexta, haverá a exibição do documentário “Memórias de Jericoacoara” e uma exposição no gramado do Vila Calango.

A programação segue no sábado, 25, com o encontro dos Cocos e dos Mestres da Capoeira, na Pesqueira, durante o pôr do sol.

Já no domingo, 26, o encerramento será marcado por um passeio ecológico com 40 canoas, que partem pelo mar em direção à Pedra Furada, um dos principais cartões-postais do Ceará.

Além das atividades culturais, o encontro contará com uma programação dedicada à gastronomia e ao empreendedorismo local.

O espaço “DiCumê”: Socialização de Práticas Alimentares e a Casa da Tapioca reúnem mestres e mestras da cozinha tradicional, apresentando receitas e modos de preparo que refletem a diversidade alimentar cearense.

Durante o evento, também serão ofertadas oficinas e orientações para expositores, com foco em montagem de estandes, precificação, vendas e aprimoramento da experiência dos visitantes.

Encontro Povos do Mar – Circuito Jeri:

  • Quando: quinta, 23, a domingo, 26; das 8 às 22 horas
  • Onde: Camocim, Cruz e Jijoca de Jericoacoara (Vila e distritos)
  • Gratuito

