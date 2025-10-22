Arrigo Barnabé e banda Isca de Polícia realizam show em Fortaleza

Arrigo Barnabé e banda Isca de Polícia em show de homenagem a Itamar Assumpção / Crédito: Divulgação/ Jerônimo Gonzales

Em novembro, o Cineteatro São Luiz vai receber o espetáculo "Arrigo Visita Itamar", apresentação que homenageia Itamar Assumpção, compositor que marcou o MPB no fim dos anos 1970. Arrigo Barnabé, parceiro de três décadas do artista, e a banda Isca de Polícia serão responsáveis pela apresentação.

Itamar morreu em 2003, mas sua trajetória como compositor ficou marcada por grandes trabalhos. Rita Lee, Chico Cesar, Luiza e Zizi Possi foram alguns dos parceiros em sua história, além do próprio Arrigo Barnabé. Honrar a amizade e parceria com o músico A ideia do espetáculo é honrar seu trabalho criativo e reviver o repertório cheio de sucessos. Arrigo traz para a apresentação obras feitas em conjunto com o amigo, mas também lembra outras canções que marcaram a vida do músico. Arrigo chegou falar ao O POVO, ao Discografia, em agosto de 2024, sobre sua amizade e parceria com Itamar.