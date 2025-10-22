Arrigo Barnabé e banda Isca de Polícia realizam show em Fortaleza

Arrigo Barnabé e banda Isca de Polícia realizam show em FortalezaA apresentação "Arrigo Visita Itamar" celebra e revisita a memória de Itamar Assumpção. Show é realizado em novembro no Cineteatro São Luiz
Em novembro, o Cineteatro São Luiz vai receber o espetáculo "Arrigo Visita Itamar", apresentação que homenageia Itamar Assumpção, compositor que marcou o MPB no fim dos anos 1970.
Arrigo Barnabé, parceiro de três décadas do artista, e a banda Isca de Polícia serão responsáveis pela apresentação.
Leia no O POVO + | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio
Itamar morreu em 2003, mas sua trajetória como compositor ficou marcada por grandes trabalhos. Rita Lee, Chico Cesar, Luiza e Zizi Possi foram alguns dos parceiros em sua história, além do próprio Arrigo Barnabé.
Honrar a amizade e parceria com o músico
A ideia do espetáculo é honrar seu trabalho criativo e reviver o repertório cheio de sucessos. Arrigo traz para a apresentação obras feitas em conjunto com o amigo, mas também lembra outras canções que marcaram a vida do músico.
Arrigo chegou falar ao O POVO, ao Discografia, em agosto de 2024, sobre sua amizade e parceria com Itamar.
"É uma coisa perene, continua contemporâneo, é atual. Uma coisa que não se desgasta. E é um aspecto da cultura musical brasileira que não foi devidamente divulgado na época. A gente sofreu um boicote grande das rádios e televisões", disse o cantor, se referindo à obra do amigo.
A banda Isca de Polícia também compõem o show, com Paulo Lepetit (baixo), Marco da Costa (bateria) e Jean Trad (guitarra), que acompanharam Itamar durante boa parte de sua carreira.
"Nego Dito", “Dor Elegante”, “Fico Louco”, “Tristes Trópicos” e “Noite Torta” são alguns dos sucessos que irão estar presentes na apresentação. Interpretações de Nelson Cavaquinho e Ataulfo Alves, que compartilharam com Itamar, também estarão no repertório.
Com passagem por unidades do Sesc em São Paulo - como: Pompeia, Consolação e Guarulhos - a obra chega a Fortaleza no domingo, 9 de novembro, em apresentação única às 18 horas, no Cineteatro São Luiz. A classificação indicativa é livre.
Para o público interessado, os ingressos serão vendidos na própria bilheteria do teatro, de terça-feira a sexta-feira, de 9h30min às 18 horas e aos sábados no horário de 9h30min às 17 horas, ou no site Sympla, custando R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada).
Arrigo Visita Itamar, com Arrigo Barnabé e Isca de Polícia
Quando: domingo, 9 de novembro, às 18 horas
Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)
Quanto: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada). Vendas na bilheteria física ou no site Sympla