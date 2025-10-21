Caucaia estreia sua primeira Liga de MC’s como a única do Estado

Caucaia estreia sua primeira Liga de MC’s como a única do EstadoLiga Caucaiense de MC’s movimenta a cena das batalhas de rima e estreia como a única do estado do Ceará, tendo Yori MC como primeiro campeão
Voltando para casa pela avenida Coronel Correia, que dá continuidade à Mister Hull, na garupa de uma moto Honda no sábado, 18, fiquei me perguntando quando havia sido a última vez que saí de casa para ir a um evento dentro do meu próprio município, Caucaia. A vida inteira me deslocando rumo a Fortaleza para ir à escola, à faculdade, ao trabalho ou para os “rolês”, o anúncio da final da Liga Caucaiense de MC’s finalmente levou-me ao sentido oposto – dessa vez, não para resolver burocracias, mas por prazer.
Leia Também | Duelo de MC's consagra Snart como representante nacional
Depois das seletivas nas batalhas da Areninha, Asfalto e Matriz, que ocorrem semanalmente em diferentes áreas da Caucaia, oito MC’s se classificaram para rimar na estreia da Liga Caucaiense de MC’s, na Praça do Anfiteatro. Valendo R$ 1.000 para o campeão, a competição foi dividida em três fases e incrementou modos diferentes dos mais usuais, como rounds de rima à capela (deluxe) e de perguntas e respostas (kickback).
A iniciativa partiu de um MC de batalha de Iparana, Caucaia. Daniel Santos, de 22 anos, atende pelo “vulgo” Niel e é a personificação do adjetivo “desenrolado”. Com a ajuda do pai Maurício – que não é prefeito, mas é tão popular que poderia ser – ele saiu à procura de apoio e patrocínios em estabelecimentos diversos e órgãos públicos.
Leia Também | MC Niel usa rap para ajudar jovens de Iparana
Apesar de não ter contado com o apoio da Secretaria de Cultura de Caucaia, em dois meses, ele conseguiu preencher o banner disposto na parede do Anfiteatro, atrás do palco, com cerca de dez logomarcas. Entre os “nãos” e as promessas vãs de “a gente entra em contato”, ele conseguiu garantir uma estrutura de som e luzes, autorização para o espaço, cobertura audiovisual e fotográfica, ajuda de custo para o apresentador e os três jurados.
Além disso, claro, a premiação para o campeão e para os colocados em segundo (R$ 500), terceiro e quarto lugar (R$ 250) – que acabou dividida igualmente entre os quatro finalistas e semifinalistas da competição – Caveira, Han Solo, Trickster e Yori, o campeão da noite.
Unindo os recursos à criatividade, Niel investiu em formatos diferentes para que os MC’s do município “sintam que eles podem rimar como os artistas lá em São Paulo, que já participaram de campeonatos grandes, como a Red Bull Francamente e a FMS. É para que eles também se sintam perto daquilo”, pontua.
A inspiração para a criação de uma liga veio diretamente de Recife. Niel Santos descobriu a Liga Trombone de MC’s, fundada e organizada por Maria Dinda, durante uma viagem a Pernambuco e, conversando com ela, encontrou a resposta para a sua busca por “algo novo na cidade”. “Por que não fazer na minha cidade?”, perguntou-se. Em seguida, respondeu a si mesmo: "Eu vou trazer a liga caucaiense, não só como liga de MC’s, mas também com o propósito de fortalecer a cultura local, dando voz e espaço para os artistas”.
Leia mais
Dito e feito. Além das rimas improvisadas, artistas independentes da cena local se apresentaram na abertura e entre a primeira fase e a final. Caribe e TH abriram o evento, Walkzin fez um show ao final da primeira fase e, para fechar as atrações, o show de Kafé abriu a final que consagrou Yori como campeão da primeira edição da Liga Caucaiense de MC’s.
“Fizeram história, papo de hip-hop total mesmo. Toda a cena de Caucaia cresce junto nisso”, declara Yori sobre a iniciativa, que acabou despertando o interesse de MC’s de outras áreas de Fortaleza e Região Metropolitana e, se depender de Niel Santos, deve tornar-se uma liga estadual no futuro.
Antes de ter em mãos a folhinha de campeão da Liga, com o desenho de todos os MC’s classificados, Yori chegou ao Anfiteatro de Caucaia com o mesmo sentimento da primeira batalha que teve em sua área, no Conjunto São Domingos, conhecido como Toco. "Será que eu sou bom o suficiente para isso?", insistia o alerta da dúvida, mas, “como na primeira vez, não me acovardei e fui fazer o que sei: rimas".
Não tem mochila, bolsa ou mala na loja onde trabalha fazendo “o que tiver para fazer”, no centro de Fortaleza, – seja entregando e fiscalizando mercadorias ou repondo estoque – que abafe os sonhos ou abarque a veia artística de Felipe de Abreu Pereira, que já dava seus indícios desde as poesias escritas aos 9 anos de idade.
Desde os 15 anos fazendo freestyle, ele fomenta a cena não só com rimas, mas também com batalhas. Ele já criou a batalha do Cajueiro, que virou batalha da Escola para atrair MC’s de outros bairros para a área, e é um dos fundadores da atual batalha do Asfalto, que ocorre às terças-feiras, a partir das 18h30min, no bairro Nova Metrópole (Jurema).
Hoje aos 25, ele “mais trabalha do que batalha” e segue cultivando a motivação do pequeno Yori: ser sempre melhor do que na batalha anterior. Movido pelo amor ao freestyle, apesar de sentir a força do trabalho de circunstâncias da vida atrasando seu sonho, ele se mantém otimista e segue “vivendo de improviso”.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente