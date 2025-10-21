Caucaia estreia sua primeira Liga de MC’s como a única do Estado

Liga Caucaiense de MC's teve estreia no dia 18 de outubro de 2025 / Crédito: Reprodução/ Instagram @ligacaucaiensedemcs

Voltando para casa pela avenida Coronel Correia, que dá continuidade à Mister Hull, na garupa de uma moto Honda no sábado, 18, fiquei me perguntando quando havia sido a última vez que saí de casa para ir a um evento dentro do meu próprio município, Caucaia. A vida inteira me deslocando rumo a Fortaleza para ir à escola, à faculdade, ao trabalho ou para os “rolês”, o anúncio da final da Liga Caucaiense de MC’s finalmente levou-me ao sentido oposto – dessa vez, não para resolver burocracias, mas por prazer. Leia Também | Duelo de MC's consagra Snart como representante nacional



Depois das seletivas nas batalhas da Areninha, Asfalto e Matriz, que ocorrem semanalmente em diferentes áreas da Caucaia, oito MC’s se classificaram para rimar na estreia da Liga Caucaiense de MC’s, na Praça do Anfiteatro. Valendo R$ 1.000 para o campeão, a competição foi dividida em três fases e incrementou modos diferentes dos mais usuais, como rounds de rima à capela (deluxe) e de perguntas e respostas (kickback). A iniciativa partiu de um MC de batalha de Iparana, Caucaia. Daniel Santos, de 22 anos, atende pelo “vulgo” Niel e é a personificação do adjetivo “desenrolado”. Com a ajuda do pai Maurício – que não é prefeito, mas é tão popular que poderia ser – ele saiu à procura de apoio e patrocínios em estabelecimentos diversos e órgãos públicos. Leia Também | MC Niel usa rap para ajudar jovens de Iparana Apesar de não ter contado com o apoio da Secretaria de Cultura de Caucaia, em dois meses, ele conseguiu preencher o banner disposto na parede do Anfiteatro, atrás do palco, com cerca de dez logomarcas. Entre os “nãos” e as promessas vãs de “a gente entra em contato”, ele conseguiu garantir uma estrutura de som e luzes, autorização para o espaço, cobertura audiovisual e fotográfica, ajuda de custo para o apresentador e os três jurados.

Além disso, claro, a premiação para o campeão e para os colocados em segundo (R$ 500), terceiro e quarto lugar (R$ 250) – que acabou dividida igualmente entre os quatro finalistas e semifinalistas da competição – Caveira, Han Solo, Trickster e Yori, o campeão da noite. Yori, "vulgo" de Felipe de Abreu Pereira, faz referência ao personagem de "The King of Fighters" Crédito: Divulgação/ Pietro Henrique/ Michael Deivid Unindo os recursos à criatividade, Niel investiu em formatos diferentes para que os MC’s do município “sintam que eles podem rimar como os artistas lá em São Paulo, que já participaram de campeonatos grandes, como a Red Bull Francamente e a FMS. É para que eles também se sintam perto daquilo”, pontua.

“Fizeram história, papo de hip-hop total mesmo. Toda a cena de Caucaia cresce junto nisso”, declara Yori sobre a iniciativa, que acabou despertando o interesse de MC’s de outras áreas de Fortaleza e Região Metropolitana e, se depender de Niel Santos, deve tornar-se uma liga estadual no futuro. Antes de ter em mãos a folhinha de campeão da Liga, com o desenho de todos os MC’s classificados, Yori chegou ao Anfiteatro de Caucaia com o mesmo sentimento da primeira batalha que teve em sua área, no Conjunto São Domingos, conhecido como Toco. "Será que eu sou bom o suficiente para isso?", insistia o alerta da dúvida, mas, “como na primeira vez, não me acovardei e fui fazer o que sei: rimas". Folhinha da Liga Caucaiense de MC's feita à mão Crédito: Divulgação/ Michael Deivid/ Pietro Henrique