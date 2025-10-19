Documentário que celebra 10 anos do Twice será exibido no Brasil

TWICE celebra dez anos de atividades desde sua formação em 2015 com álbum e filme que será exibido no Brasil / Crédito: Divulgação/JYP

Um dos mais longevos grupos de k-pop em atividade, o Twice celebra dez anos desde sua formação em 2015 promovendo diversas ações. Entre elas, o lançamento do documentário intitulado “One in a Million, Twice” que teve sua estreia confirmada no Brasil pela distribuidora Sato Company na sexta-feira, 17. Segundo a empresa responsável pelo grupo, a JYP Entertainment, o documentário “segue sua jornada de uma década — incontáveis horas de dedicação, os holofotes deslumbrantes de turnês mundiais e reflexões sinceras sobre seu crescimento, amizade e até mesmo seus sonhos para o futuro”.

“One in a Million, Twice” estreia oficialmente nos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro. Até o momento, a distribuidora não confirmou em quantas capitais o longa será exibido. Twice: Grupo comemora 10 anos de atividade com álbum inédito Formado em 2015 por meio do programa de variedades “Sixteen”, promovido pela JYP Entertainment, o Twice é composto por nove integrantes: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dayhun, Chayeoung e Tzuyu.