Documentário que celebra 10 anos do Twice será exibido no Brasil

Distribuidora confirmou exibição do documentário do Twice nos cinemas do Brasil. Saiba quando será a estreia
Um dos mais longevos grupos de k-pop em atividade, o Twice celebra dez anos desde sua formação em 2015 promovendo diversas ações. Entre elas, o lançamento do documentário intitulado “One in a Million, Twice” que teve sua estreia confirmada no Brasil pela distribuidora Sato Company na sexta-feira, 17.

Segundo a empresa responsável pelo grupo, a JYP Entertainment, o documentário “segue sua jornada de uma década — incontáveis horas de dedicação, os holofotes deslumbrantes de turnês mundiais e reflexões sinceras sobre seu crescimento, amizade e até mesmo seus sonhos para o futuro”.

“One in a Million, Twice” estreia oficialmente nos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro. Até o momento, a distribuidora não confirmou em quantas capitais o longa será exibido.

Twice: Grupo comemora 10 anos de atividade com álbum inédito

Formado em 2015 por meio do programa de variedades “Sixteen”, promovido pela JYP Entertainment, o Twice é composto por nove integrantes: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dayhun, Chayeoung e Tzuyu.

Apelidadas na Coreia do Sul como “Girl Group da Nação”, o grupo fez sua estreia com o EP “The Story Begins”, que conta com o single “Like Ooh-ahh”. Destacando-se como um dos grupos mais populares da terceira geração do k-pop, o Twice se consolidou com o lançamento do seu segundo EP intitulado “Page Two”.

Divulgado o single de trabalho “Cheer Up”, o grupo chegou ao topo das paradas sul-coreanas e ganhou aclamação da crítica ao vencer a categoria de “Canção do Ano” no Melon Music Awards.

Para além do documentário, os dez anos do grupo foram celebrados com o lançamento de mais um álbum. Intitulado “Ten: The Story Goes On", o trabalho vem sendo divulgado com a faixa “Me+You” que ganhou um videoclipe com todas as integrantes do grupo.

