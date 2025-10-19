Documentário que celebra 10 anos do Twice será exibido no Brasil

Documentário que celebra 10 anos do Twice será exibido no BrasilDistribuidora confirmou exibição do documentário do Twice nos cinemas do Brasil. Saiba quando será a estreia
Um dos mais longevos grupos de k-pop em atividade, o Twice celebra dez anos desde sua formação em 2015 promovendo diversas ações. Entre elas, o lançamento do documentário intitulado “One in a Million, Twice” que teve sua estreia confirmada no Brasil pela distribuidora Sato Company na sexta-feira, 17.
Segundo a empresa responsável pelo grupo, a JYP Entertainment, o documentário “segue sua jornada de uma década — incontáveis horas de dedicação, os holofotes deslumbrantes de turnês mundiais e reflexões sinceras sobre seu crescimento, amizade e até mesmo seus sonhos para o futuro”.
“One in a Million, Twice” estreia oficialmente nos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro. Até o momento, a distribuidora não confirmou em quantas capitais o longa será exibido.
Twice: Grupo comemora 10 anos de atividade com álbum inédito
Formado em 2015 por meio do programa de variedades “Sixteen”, promovido pela JYP Entertainment, o Twice é composto por nove integrantes: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dayhun, Chayeoung e Tzuyu.
Apelidadas na Coreia do Sul como “Girl Group da Nação”, o grupo fez sua estreia com o EP “The Story Begins”, que conta com o single “Like Ooh-ahh”. Destacando-se como um dos grupos mais populares da terceira geração do k-pop, o Twice se consolidou com o lançamento do seu segundo EP intitulado “Page Two”.
Divulgado o single de trabalho “Cheer Up”, o grupo chegou ao topo das paradas sul-coreanas e ganhou aclamação da crítica ao vencer a categoria de “Canção do Ano” no Melon Music Awards.
Para além do documentário, os dez anos do grupo foram celebrados com o lançamento de mais um álbum. Intitulado “Ten: The Story Goes On", o trabalho vem sendo divulgado com a faixa “Me+You” que ganhou um videoclipe com todas as integrantes do grupo.