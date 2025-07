As estrelas gay do k-pop que desafiam tabus na Coreia do Sul ao sair do armário

BBC Coreia/Jungmin Choi O ídolo do K-pop Bain, da banda Just B, contou à BBC como foi reconhecer sua sexualidade para o público Bain estava na metade do show da sua banda em Los Angeles, em uma noite fria de abril, quando a música parou. Com um casaco de pele enorme e óculos escuros, o astro do K-pop de 24 anos disse a milhares de fãs: "Antes de começar a próxima música, quero compartilhar algo com vocês".

Após uma breve pausa, ele disparou: "Tenho um [palavrão] orgulho de fazer parte da comunidade LGBTQ!" A plateia explodiu em gritos e aplausos quando Bain começou a cantar o hino gay de Lady Gaga: "Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby". Naquele momento, quando declarou sua sexualidade para o mundo, ele não estava nervoso, conforme contou à BBC durante uma entrevista em seu estúdio em Seul — em vez disso, estava tentando "parecer legal". Alguns artistas de k-pop gays saíram do armário nos últimos anos — mas nenhum tão publicamente quanto Bain.

Mesmo em 2025, essa é uma atitude ousada na indústria do entretenimento da Coreia do Sul, onde as estrelas são submetidas a padrões impossíveis. Admitir até mesmo um relacionamento heterossexual é um escândalo. "Havia algumas pessoas no setor que sabiam [que eu estava pensando em me abrir] e me advertiram, dizendo que seria um risco", diz Bain. "E é claro que eu pensei no risco — que poderíamos perder fãs." "Mas depois pensei: a sociedade está mudando... talvez eu ganhe mais do que perca."

Essa é a grande questão: será que ele abriu as portas para a mudança em um setor que se tornou global, mas que continua profundamente arraigado na conservadora Coreia do Sul? 'Achei que poderia simplesmente fingir' Bain, cujo nome verdadeiro é Song Byeonghee, diz que estava no ensino médio, com aproximadamente 12 anos, quando se deu conta de que era gay. Pouco tempo depois, ele decidiu entrar para um programa de treinamento para ídolo de k-pop, mas manteve sua orientação sexual em segredo — ele achava que ser gay não era "permitido".

"Não era algo que eu questionasse... Eu simplesmente achava que não tinha escolha", diz ele. "Não havia mais ninguém [ao meu redor que fosse gay]. Eu achava que podia simplesmente fingir e seguir adiante." BBC Korean/Jungmin Choi Bain conta que tinha 12 anos quando se deu conta de que era gay A rica e moderna Coreia do Sul ainda é tradicional em muitos aspectos. Igrejas poderosas, porém conservadoras, geralmente veem a homossexualidade como uma deficiência ou pecado. E o casamento entre pessoas do mesmo sexo não é reconhecido legalmente. Em 2021, Bain fez sua estreia como parte de uma boy band de seis membros, chamada Just B. Eles lançaram vários álbuns e participaram de reality shows, conquistando um público fiel.