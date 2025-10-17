Drama familiar da Netflix, 'Black Rabbit' mostra o peso das escolhas

Estrelada por Jude Law e Jason Bateman, "Black Rabbit" está disponível na Netflix / Crédito: Netflix/divulgação

Há séries que conquistam pelo ritmo frenético, pela sucessão de reviravoltas, perseguições malucas e explosões. "Black Rabbit", lançada recentemente pela Netflix e estrelada por Jude Law e Jason Bateman, faz o caminho oposto nos seus oito episódios de mais de uma hora cada: aposta na tensão silenciosa, na densidade psicológica e no desconforto. É difícil até catalogar o gênero, tem de tudo um pouco, mas trata-se de um drama urbano atual que respira a cidade de Nova York, transformando suas ruas, vielas e luzes noturnas em extensão direta da alma dos personagens, uma metrópole que observa, julga e consome seus habitantes.

Criada por Zach Baylin e Kate Susman, a produção acompanha os irmãos Jake e Vince Friedkin, que criaram o restaurante que dá nome à série. 'Black Rabbit' mistura drama íntimo e suspense criminal Jake (Law) é o empreendedor bem-sucedido que trabalha exaustivamente e quer muito mais, obcecado por manter a estabilidade e tentar cuidar do filho, por mais que as aparências enganem. Vince (Bateman) é o oposto: impulsivo, pai ausente, marcado por dívidas e vícios, tentando se reerguer após uma sequência bizarra de fracassos.

O reencontro dos dois cinquentões reacende traumas, mágoas, um conglomerado de problemas e uma relação de amor e repulsa que é o motor da história. A partir desse núcleo, o enredo constrói uma mistura de drama íntimo e suspense criminal. Há dívidas com mafiosos, chantagens, ameaças, abusos e violência, mas o foco acaba por ser realmente nas consequências das escolhas, no que se perde quando se tenta corrigir erros - alguns esdrúxulos, faz sentido admitir. É uma narrativa que pode até exigir alguma paciência de quem assiste, são cerca de nove horas no total, mas a maratona recompensa o espectador com retratos emocionalmente convincentes.

O roteiro evita o clichê do maniqueísmo: Jake e Vince são dois lados de uma mesma ruína, figuras quebradas tentando manter o controle em meio à falência moral e afetiva. A química entre Law e Bateman é o maior trunfo, e ambos exploram com precisão o desgaste da convivência e aqueles silêncios incômodos. Bateman, também responsável pela direção de alguns episódios, surpreende ao interpretar um homem instável e vulnerável, distante do perfil calculista que o consagrou na espetacular "Ozark", também da Netflix. Law, por sua vez, encarna um personagem ambíguo, dividido entre o sucesso aparente e o medo de desmoronar, uma figura constantemente angustiada. Produção acerta no ritmo, mas não aprofunda personagens periféricos A fotografia reforça esse mergulho psicológico: luzes frias, tons metálicos e ambientes que comprimem os personagens, como se a própria cidade os aprisionasse. Nova York não é apenas pano de fundo, é um personagem silencioso, cúmplice e testemunha de tudo.