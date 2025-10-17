Sabor & Vida anuncia aquisição de nova planta industrial em Maracanaú

A nova unidade em Maracanaú visa ampliar a capacidade produtiva da marca, consolidar sua presença no mercado nordestino / Crédito: Divulgação

A Sabor&Vida, referência em laticínios de qualidade e saudabilidade, anuncia a aquisição de sua nova planta industrial em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Com uma área de 33 mil metros quadrados, a unidade marca um momento estratégico no plano de crescimento e expansão da empresa e reforça o compromisso da marca em oferecer alimentos de verdade, produzidos com inovação, sustentabilidade e rastreabilidade.

A aquisição na nova fábrica surge em um momento de forte expansão do setor de laticínios cearenses, que tem se destacado no Nordeste por sua capacidade de aliar qualidade, tecnologia e tradição. A Sabor&Vida, pioneira na produção de leite A2 no Ceará, busca atender à crescente demanda por produtos saudáveis e diferenciados, como linhas Zero Lactose, Light e Whey Protein, além de queijos, iogurtes, ricotas, cremes e requeijões. “Esta conquista reafirma nosso compromisso em oferecer produtos de excelência, mantendo a essência do campo para a mesa e fortalecendo ainda mais a confiança de nossos clientes e parceiros”, destaca Mário Carvalho, CEO da Sabor & Vida.



A nova unidade industrial visa ampliar a capacidade produtiva da marca, consolidar sua presença no mercado local e nacional, e oferecer produtos que unem saudabilidade e sabor autêntico. Além disso, a Sabor&Vida investe continuamente em sustentabilidade, desde a gestão de resíduos até práticas de eficiência energética, reforçando seu compromisso com o meio ambiente e com as futuras gerações.

O modelo integrado do campo à indústria, adotado pela empresa, é outro diferencial que garante qualidade em todas as etapas da cadeia produtiva. Desde a pecuária leiteira própria até o processamento industrial, cada etapa é monitorada para assegurar que os produtos cheguem ao consumidor final com segurança alimentar, sabor e valor nutricional preservados. Essa integração reforça o pioneirismo da marca no setor de laticínios do Nordeste e fortalece sua reputação de confiança e inovação.

A inauguração da nova fábrica em Maracanaú simboliza não apenas um avanço produtivo, mas também um marco histórico na trajetória da Sabor&Vida, que comemora esta conquista ao lado de colaboradores, parceiros e consumidores. A marca reafirma seu propósito de levar mais saúde, sabor e inovação à mesa dos brasileiros, ao mesmo tempo em que impulsiona o desenvolvimento econômico local e gera novos empregos na região.

Além da expansão industrial, a Sabor&Vida mantém investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento, buscando novas tecnologias de produção de laticínios, melhorias nos processos de logística e distribuição, e desenvolvimento de produtos que atendam às necessidades dos consumidores contemporâneos, preocupados com saúde, bem-estar e sustentabilidade.



Sobre a Sabor&Vida



A Sabor&Vida é uma marca cearense de laticínios que combina qualidade, saúde e inovação em seu portfólio. Pioneira na produção de leite A2 no Ceará, a empresa oferece linhas especiais como Zero Lactose, Light e Whey Protein, além de queijos, iogurtes, ricotas, cremes e requeijões. Com a assinatura “Você bem saudável”, a marca valoriza a origem, rastreabilidade e transparência, garantindo alimentos que respeitam o consumidor e promovem estilos de vida saudáveis.



A empresa tem consolidado sua presença não apenas no mercado cearense, mas também em outras regiões do Nordeste, tornando-se referência em inovação, qualidade e sustentabilidade no setor de laticínios. Seus produtos são reconhecidos pelo cuidado desde a produção do leite até a entrega final, garantindo sabor, frescor e valor nutricional. Impacto econômico e social

A Sabor&Vida, referência em laticínios de qualidade e saudabilidade, anuncia a aquisição de sua nova planta industrial em Maracanaú Crédito: Divulgação A Sabor&Vida, referência em laticínios de qualidade e saudabilidade, anuncia a aquisição de sua nova planta industrial em Maracanaú Crédito: Divulgação