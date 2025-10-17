Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prime Video, Netflix e Disney+: as estreias da semana (13/10 a 19/10)

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (13/10 a 19/10)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para a estreia dos filme “Os Pestes”“Nossa Culpa”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

Netflix

Os vilões mais malvados e nojentos tomam conta da cidade, levando duas crianças corajosas a se unirem a uma família de animais mágicos para derrotá-los.

HBO Max

O casamento de Jenna e Lion marca o tão esperado reencontro entre Noah e Nick após o término. A incapacidade de Nick de perdoar Noah é uma barreira intransponível. Ele, herdeiro dos negócios do avô, e ela, iniciando a vida profissional, evitam alimentar uma chama ainda acesa. Mas, agora que seus caminhos se cruzaram novamente, será o amor mais forte que o ressentimento?.

Confira todos os lançamentos no streaming da semana (13/10 a 19/10):

Netflix

  • Depois que Morri, Todos me Amam
  • Splinter Cell: Deathwatch – Temporada 1
  • Furioza 2
  • Ninguém Nos Viu Partir – Temporada 1
  • O Tempo Que Nos Resta
  • A Diplomata – Temporada 3
  • NBA: 5 em Quadra – Temporada 2
  • Românticos Anônimos – Temporada 1
  • Godzilla II: Rei dos Monstros
  • Godzilla vs. Kong
  • A Vizinha Perfeita
  • Os Pestes
  • Good News
  • 27 Noites
  • Um Fantasma na Batalha
  • Mar Branco: A Surreal História de Rabo de Peixe
  • Mar Branco – Temporada 2
  • Typhoon Family
  • Mergulho Noturno
  • The Commandant’s Shadow
  • Crônicas de um Lar
  • O Mundo É Um Teatro
  • Rosario Tijeras

HBO Max

  • O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball — Temporada 1
  • Smiling Friends — Temporada 3
  • Spy x Family — Temporada 2
  • Pílula de Farinha: O Escândalo Que Gerou Vidas — Temporada 1
  • O Pequenino
  • O Brilho do Natal
  • O Grande Coco Legrand
  • Mentes Extraordinárias — Temporada 2
  • Cenas de Um Crime
  • Vgly — Temporada 2
  • Missão Faxina com Ellen Milgrau — Temporada 1
  • Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado
  • Clube Spelunca
  • La Favorita 1922
  • Baby Assassins
  • La Grande Maison Tóquio
  • Ignição
  • A Toca do Leão
  • Love is for the Dogs
  • Mr. Mklami’s Classroom
  • Please Die My Beloved
  • Beleza Verdadeira: O Filme
  • Who Saw the Peacock Dance in the Jungle
  • Until I Destroyed my Husband’s Family
  • O Valente
  • O Degelo — Temporada 3 (
  • Du Dudu e Edu: Chorando de Medo
  • A Cadeira — Temporada 1
  • Largados e Pelados Brasil — A Tribo — Temporada 1
  • Task — Temporada 1

Prime Video

  • Nossa Culpa
  • Invencível

Disney+

  • The Voice Brasil — Episódio 1
  • A Vida de Jó — Novo Episódio
  • Chad Powers: O Quarterback — Temporada 1
  • Only Murders in the Building — Temporada 5
  • Vampirina: Uma Vampirinha Adolescente — Temporada 1
  • Electric Bloom: A Melhor Banda do Mundo — Temporada 1
  • Uma Mente Excepcional — Temporada 2

