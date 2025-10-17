Prime Video, Netflix e Disney+: as estreias da semana (13/10 a 19/10)

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (13/10 a 19/10) / Crédito: Prime Video/ Divulgação

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com destaque para a estreia dos filme “Os Pestes” e “Nossa Culpa”, confira as opções que foram lançadas esta semana!