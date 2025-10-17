Prime Video, Netflix e Disney+: as estreias da semana (13/10 a 19/10)O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (13/10 a 19/10)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia dos filme “Os Pestes” e “Nossa Culpa”, confira as opções que foram lançadas esta semana!
Netflix
Os vilões mais malvados e nojentos tomam conta da cidade, levando duas crianças corajosas a se unirem a uma família de animais mágicos para derrotá-los.
HBO Max
O casamento de Jenna e Lion marca o tão esperado reencontro entre Noah e Nick após o término. A incapacidade de Nick de perdoar Noah é uma barreira intransponível. Ele, herdeiro dos negócios do avô, e ela, iniciando a vida profissional, evitam alimentar uma chama ainda acesa. Mas, agora que seus caminhos se cruzaram novamente, será o amor mais forte que o ressentimento?.
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (13/10 a 19/10):
Netflix
- Depois que Morri, Todos me Amam
- Splinter Cell: Deathwatch – Temporada 1
- Furioza 2
- Ninguém Nos Viu Partir – Temporada 1
- O Tempo Que Nos Resta
- A Diplomata – Temporada 3
- NBA: 5 em Quadra – Temporada 2
- Românticos Anônimos – Temporada 1
- Godzilla II: Rei dos Monstros
- Godzilla vs. Kong
- A Vizinha Perfeita
- Os Pestes
- Good News
- 27 Noites
- Um Fantasma na Batalha
- Mar Branco: A Surreal História de Rabo de Peixe
- Mar Branco – Temporada 2
- Typhoon Family
- Mergulho Noturno
- The Commandant’s Shadow
- Crônicas de um Lar
- O Mundo É Um Teatro
- Rosario Tijeras
HBO Max
- O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball — Temporada 1
- Smiling Friends — Temporada 3
- Spy x Family — Temporada 2
- Pílula de Farinha: O Escândalo Que Gerou Vidas — Temporada 1
- O Pequenino
- O Brilho do Natal
- O Grande Coco Legrand
- Mentes Extraordinárias — Temporada 2
- Cenas de Um Crime
- Vgly — Temporada 2
- Missão Faxina com Ellen Milgrau — Temporada 1
- Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado
- Clube Spelunca
- La Favorita 1922
- Baby Assassins
- La Grande Maison Tóquio
- Ignição
- A Toca do Leão
- Love is for the Dogs
- Mr. Mklami’s Classroom
- Please Die My Beloved
- Beleza Verdadeira: O Filme
- Who Saw the Peacock Dance in the Jungle
- Until I Destroyed my Husband’s Family
- O Valente
- O Degelo — Temporada 3 (
- Du Dudu e Edu: Chorando de Medo
- A Cadeira — Temporada 1
- Largados e Pelados Brasil — A Tribo — Temporada 1
- Task — Temporada 1
Prime Video
- Nossa Culpa
- Invencível
Disney+
- The Voice Brasil — Episódio 1
- A Vida de Jó — Novo Episódio
- Chad Powers: O Quarterback — Temporada 1
- Only Murders in the Building — Temporada 5
- Vampirina: Uma Vampirinha Adolescente — Temporada 1
- Electric Bloom: A Melhor Banda do Mundo — Temporada 1
- Uma Mente Excepcional — Temporada 2