3 receitas práticas de cuscuz para o lanche da tarde

O cuscuz é uma ótima opção para o lanche da tarde, já que é versátil, saboroso e pode ser adaptado a diferentes gostos e necessidades. Ele pode ser preparado de maneira simples, apenas cozido no vapor, ou ganhar versões mais elaboradas. Além de ser rápido de fazer, é leve e nutritivo, oferecendo energia sem pesar.

Cuscuz com queijo e carne-seca

Ingredientes

2 xícaras de chá de flocos de milho pré-cozidos

1/2 xícara de chá de água

1/2 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de manteiga

200 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada

dessalgada, cozida e desfiada 1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

150 g de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os flocos de milho e o sal. Adicione a água aos poucos e mexa para incorporar. Cubra com um pano e deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de manteiga e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne-seca, misture e desligue o fogo. Reserve.

Unte uma minicuscuzeira com o restante da manteiga e coloque metade da massa de flocos de milho. Adicione uma camada de carne seca, cubra com o queijo muçarela e finalize com o restante da massa de cuscuz. Leve ao fogo médio e cozinhe no vapor por 15 minutos. Desligue o fogo, aguarde amornar e desenforme. Sirva em seguida.

Bolinho de cuscuz

Ingredientes

2 xícaras de chá de flocos de milho pré-cozidos

1/2 colher de chá de sal

1 xícara de chá de água morna

2 colheres de sopa de manteiga derretida

1 ovo

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de leite

1/2 xícara de chá linguiça calabresa picada

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os flocos de milho e o sal. Adicione a água morna aos poucos e misture. Cubra com um pano limpo e deixe descansar por 10 minutos. Acrescente o ovo, o leite, a manteiga derretida e o queijo parmesão e misture até obter uma massa homogênea e moldável. Junte a linguiça calabresa e modele os bolinhos com as mãos. Disponha em uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Sanduíche de cuscuz com queijo

Ingredientes

1 xícara de chá de flocos de milho pré-cozidos

200 ml de água

2 ovos

1 colher de chá de fermento químico em pó

4 fatias de queijo muçarela

1/2 tomate sem sementes e picado

Sal a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os flocos de milho e o sal. Adicione a água aos poucos e mexa para incorporar. Cubra com um pano e deixe descansar por 10 minutos. Após, acrescente os ovos e o fermento químico e misture. Transfira metade da massa para um refratário untado com manteiga e leve ao micro-ondas em potência média por 5 minutos. Retire com cuidado, espere amornar e repita o processo com o restante da massa.