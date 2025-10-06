Almoço da semana: 5 receitas com frango leves e ricas em proteína / Crédito: EdiCase Culinaria

O frango é um dos ingredientes mais versáteis e equilibrados quando o assunto é alimentação saudável. Rico em proteínas de alta qualidade e com baixo teor de gordura, ele combina bem com vegetais e grãos, permitindo criar pratos variados, saborosos e fáceis de preparar para o dia a dia. Para quem busca praticidade sem abrir mão da nutrição e do sabor, vale apostar em combinações criativas e equilibradas que transformam o básico em uma refeição completa. Por isso, confira 5 receitas com frango leves e ricas em proteína para o almoço da semana!

Frango com legumes Ingredientes 600 g de peito de frango cortado em cubos

3 batatas descascadas e cortadas em pedaços grandes

2 cenouras cortadas em rodelas grossas

8 quiabos cortados em pedaços de 3 cm

1 cebola picada

picada 2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de gengibre ralado

1 1/2 xícara de chá de água quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o frango e doure por cerca de 8 minutos, virando os pedaços até ficarem levemente dourados por fora. Retire e reserve. Na mesma panela, adicione a cebola e o alho. Refogue até ficarem levemente dourados e perfumados. Volte o frango para a panela e junte as batatas e as cenouras. Misture bem e acrescente o gengibre, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje a água quente, tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos, até os legumes ficarem quase macios. Coloque o quiabo e misture delicadamente. Cozinhe por mais 8 minutos, sem mexer muito. O caldo deve reduzir levemente e engrossar naturalmente. Ajuste o sal e sirva quente. Salada de frango com abacate e grão-de-bico Ingredientes Frango

2 filés de peito de frango

1 colher de chá de azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1/2 abacate fatiado

1 xícara de chá de folhas de alface-americana rasgadas

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1 rabanete cortado em rodelas finas

1 colher de chá de sementes de gergelim Molho simples 1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 colher de chá de vinagre de maçã

1/2 colher de chá de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Frango Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e azeite. Depois, aqueça uma frigideira em fogo médio-alto e grelhe o frango por cerca de 5 a 6 minutos de cada lado, até dourar bem e cozinhar por completo. Retire do fogo, espere esfriar levemente e corte em tiras. Em uma tigela grande, disponha a alface-americana como base. Acrescente o grão-de-bico, o tomate-cereja, o rabanete e o abacate fatiado. Coloque as tiras de frango grelhado por cima e polvilhe as sementes de gergelim.

Molho simples Em um recipiente, misture todos os ingredientes do molho. Regue a salada e sirva em seguida. Frango grelhado com lentilha Ingredientes 2 filés de peito de frango

1 xícara de chá de lentilha seca

seca 3 xícaras de chá de água

1 tomate maduro cortado em cubos

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 dente de alho picado

1/2 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro picado para finalizar Modo de preparo Lave bem a lentilha e coloque-a em uma panela média com a água. Leve ao fogo alto e, quando começar a ferver, reduza para fogo médio. Cozinhe por cerca de 20 a 25 minutos, até que fique macia, mas sem desmanchar. Escorra o excesso de água, se necessário, e reserve. Depois, tempere, em um recipiente, os filés com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira ou grelha em fogo médio-alto, adicione o azeite e grelhe os filés por 5 a 6 minutos de cada lado, até ficarem dourados por fora e suculentos por dentro. Corte em tiras médias.

Após, em uma frigideira grande, aqueça um fio de azeite e refogue o alho rapidamente. Junte o tomate e a lentilha cozida, misturando bem por 2 a 3 minutos apenas para aquecer. Ajuste o sal e desligue o fogo. Coloque a lentilha refogada em um prato grande, distribua as tiras de frango grelhado por cima e finalize com o coentro. Sirva imediatamente. Peito de frango com purê de batata-doce Ingredientes Frango 2 peitos de frango sem pele

Suco de 1/2 limão

1 dente de alho amassado

1 colher de chá de azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de páprica doce Purê de batata-doce