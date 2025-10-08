Filha de Beth Carvalho celebra a mãe em show coletivo em Fortaleza

Filha de Beth Carvalho celebra a mãe em show coletivo em FortalezaUma noite de samba, nostalgia e celebração, homenagem à Beth Carvalho chega ao fim em Fortaleza
Na sexta-feira, 17, a capital cearense será palco de muito samba com o “Sambabook - Beth Carvalho”. No show, que celebra a trajetória da “madrinha do samba”, sobem ao palco sua sobrinha, Lu Carvalho, a filha, Luana Carvalho, Prettos e a Banda da Madrinha. O repertório relembra sucessos como “Camarão que dorme a onda leva”, “Não quero saber mais dela”, "Coisinha do Pai" e entre outras da cantora carioca.
Um show "muito emocionante", é como define a cantora Lu Carvalho. Por uma hora e meia, o público ficará imerso nas músicas que antes ganharam vida na voz de Beth Carvalho e agora sua família e amigos dão continuidade. “Eu senti ela muitas vezes durante essa turnê. Tem sido um grande trabalho e muito especial”, relata a sobrinha.
Lu Carvalho demorou para seguir os passos da tia na música. Ela, que hoje é a anfitriã desse show, explica que se formou em publicidade e ficou muitos anos atuando na área até entrar realmente no mercado musical. Atualmente, ela possui outros projetos, mas relata a emoção de receber o convite para essa edição do Sambabook. “Tenho certeza de que ela estaria feliz de eu estar no palco a representando. Ela sempre disse que eu era sua maior fã”, relembra.
Beth Carvalho ficou eternizada como a madrinha do samba por apoiar diversos jovens sambistas como Zeca Pagodinho e Jorge Aragão. “Eu cresci vendo ela se arriscar no samba e ajudar outros a também se arriscarem. Hoje canto com aqueles que se apresentaram ao seu lado. É um sentimento indescritível, mas é sempre muito especial”, acrescenta.
Lu Carvalho exprime seu desejo de que a mensagem de sua tia nunca morra. “Desejo que haja cada vez mais união no samba. Nós precisamos de mais Beths, quando nos unimos o samba fica mais forte”, afirma.
Sambabook como permanência e homenagem
Beth Carvalho, um marco para a música brasileira, é homenageada na sexta edição do Sambabook. Esse movimento surgiu para homenagear compositores do samba que iria muito além de apenas uma turnê. O Sambabook é distribuído de várias formas: shows, site com informações, partituras reunidas em livro e, em edições anteriores, CD e DVD.
O projeto hoje segue sendo em multiplataformas, mas seguindo para as plataformas digitais. Beth Carvalho é a única dos homenageados que não é compositora. “O trabalho e o carinho dela pelo samba resultaram nessa homenagem e em seu título de madrinha do samba”, relata a sobrinha.
Ela levou a mulher para o universo do samba e apresentou tantas outras vozes ao Brasil. “Minha tia era uma pessoa especial e nesse show tentamos fazer uma homenagem que ela e seu trabalho merecem”, finaliza sua sobrinha com a reflexão de que Beth Carvalho e o samba representam o Brasil.
O show de Fortaleza marca o fim desta sexta edição e Lu Carvalho expressa sua expectativa de trazer o espetáculo à capital cearense. “Uma cidade tão linda e com um público maravilhoso. Eu queria continuar por mais shows, mas fico grata por poder fechar esse momento em Fortaleza”, conta.
Sambabook Beth Carvalho
- Quando: sexta-feira, 17, às 21 horas
- Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu, Fortaleza - CE)
- Ingressos: R$100 (inteira) e R$50 (meia). Disponível no site Uhuu
- Mais informações: @teatroriomarfortaleza