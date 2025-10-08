Filha de Beth Carvalho celebra a mãe em show coletivo em Fortaleza

Beth Carvalho é homenageada em show coletivo do projeto Sambabook / Crédito: Marcos Issa / Reprodução Instagram @bethcarvalhooficial

Na sexta-feira, 17, a capital cearense será palco de muito samba com o “Sambabook - Beth Carvalho”. No show, que celebra a trajetória da “madrinha do samba”, sobem ao palco sua sobrinha, Lu Carvalho, a filha, Luana Carvalho, Prettos e a Banda da Madrinha. O repertório relembra sucessos como “Camarão que dorme a onda leva”, “Não quero saber mais dela”, "Coisinha do Pai" e entre outras da cantora carioca. Um show "muito emocionante", é como define a cantora Lu Carvalho. Por uma hora e meia, o público ficará imerso nas músicas que antes ganharam vida na voz de Beth Carvalho e agora sua família e amigos dão continuidade. “Eu senti ela muitas vezes durante essa turnê. Tem sido um grande trabalho e muito especial”, relata a sobrinha.

Beth Carvalho ficou eternizada como a madrinha do samba por apoiar diversos jovens sambistas como Zeca Pagodinho e Jorge Aragão. “Eu cresci vendo ela se arriscar no samba e ajudar outros a também se arriscarem. Hoje canto com aqueles que se apresentaram ao seu lado. É um sentimento indescritível, mas é sempre muito especial”, acrescenta.

Lu Carvalho exprime seu desejo de que a mensagem de sua tia nunca morra. “Desejo que haja cada vez mais união no samba. Nós precisamos de mais Beths, quando nos unimos o samba fica mais forte”, afirma. Sambabook como permanência e homenagem Beth Carvalho, um marco para a música brasileira, é homenageada na sexta edição do Sambabook. Esse movimento surgiu para homenagear compositores do samba que iria muito além de apenas uma turnê. O Sambabook é distribuído de várias formas: shows, site com informações, partituras reunidas em livro e, em edições anteriores, CD e DVD. Foto: Ricardo Nunes/DIVULGAÇÃO Prettos e Lu Carvalho

O projeto hoje segue sendo em multiplataformas, mas seguindo para as plataformas digitais. Beth Carvalho é a única dos homenageados que não é compositora. “O trabalho e o carinho dela pelo samba resultaram nessa homenagem e em seu título de madrinha do samba”, relata a sobrinha. Ela levou a mulher para o universo do samba e apresentou tantas outras vozes ao Brasil. “Minha tia era uma pessoa especial e nesse show tentamos fazer uma homenagem que ela e seu trabalho merecem”, finaliza sua sobrinha com a reflexão de que Beth Carvalho e o samba representam o Brasil.