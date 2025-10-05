O POVO e FDR estão presentes na Bienal de Pernambuco

Estande do O POVO e da Fundação Demócrito Rocha na Bienal de Pernambuco / Crédito: Wilton Cavalcante/O POVO

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) e O POVO estarão presentes com estande na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que será realizada de 3 a 12 de outubro no Centro de Convenções de Olinda (PE). O espaço terá como tema a celebração do centenário de nascimento do pernambucano Luiz Marinho, um dos dramaturgos mais premiados do País. A programação inclui lançamentos de livros, bate-papos e outras ações especiais.

LEIA TAMBÉM| Livro de cearense é finalista do Prêmio São Paulo de Literatura A participação da FDR na Bienal do Livro de Pernambuco busca fortalecer a sua linha editorial no Nordeste, como um primeiro passo para a ampliação, aproveitando o momento dos 100 anos de Luiz Marinho para lançar mais títulos de autores nordestinos. A presença se alinha ao tema da Bienal, "Ler e sentir cada palavra", com o propósito da editora de tornar a literatura mais acessível por meio de diferentes formatos, como audiobooks, livros digitais e peças de teatro. Estande do O POVO e da Fundação Demócrito Rocha na Bienal de Pernambuco Crédito: Wilton Cavalcante/O POVO

Bienal de Pernambuco lança adaptação de peça teatral Uma das peças teatrais de Luiz Marinho, "Foi um dia...", editada em livro com pela FDR, será lançada na Bienal com a presença dos quatro filhos do autor: Joaquim Falcão, Catarina Falcão, Carolina Falcão e Chico Marinho, que é editor-chefe de Audiovisual e Fotografia do O POVO. O livro resgata a tradição oral e o teatro popular. O lançamento terá também o professor Anco Márcio, docente da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que pesquisa a obra de Luiz Marinho. O dramaturgo escreveu 14 peças teatrais que lhe renderam prêmios como o Molière e a premiação da Academia Brasileira de Letras. A ilustração do estande do O POVO e da FDR e do livro "Foi um dia..." é assinada pelo pernambucano Hugo Melo, que usou elementos baseados no Movimento Armorial para ressaltar a arte com base na cultura popular nordestina, trazendo muitas cores.

RELACIONADO | Bienal Internacional do Livro de Pernambuco chega aos 30 anos Deglaucy Jorge Teixeira, gerente educacional da FDR, explica como surgiu o interesse de participar da Bienal do Livro de Pernambuco: “O nosso interesse partiu da própria XV Bienal Internacional do Livro do Ceará deste ano, que foi de muito sucesso para as Edições Demócrito Rocha (EDR), em que vimos a importância de expandir e aproveitar o momento dos 100 anos de Luiz Marinho”. Além dos lançamentos, a FDR trará promoções buscando promover uma leitura mais acessível para todos, principalmente por meio dos preços dos livros, como tem feito com produção de livros em outras mídias, como audiobook e e-book.