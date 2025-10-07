Beyoncé e Alicia Keys gravaram clipe no Rio que nunca foi lançado

Beyoncé e Alicia Keys gravaram clipe no Rio que nunca foi lançadoEm entrevista, Mathew Knowles disse que Beyoncé e Alicia Keys precisaram sair de helicóptero do Rio após problemas durante gravação
O videoclipe da canção "Put It in a Love Song", gravado por Beyoncé e Alicia Keys em 2010, na Favela Santa Marta, no Rio de Janeiro, nunca chegou a ser lançado oficialmente, segundo afirmou o pai e então empresário da cantora, Mathew Knowles.
A declaração foi feita em entrevista ao apresentador Carlos King, publicada nesta terça-feira,7.
De acordo com Knowles, as filmagens foram interrompidas devido a conflitos com moradores da região, identificados por ele como “bandidos”.
Ele relatou que a produção da Sony não teria feito o pagamento acordado, o que gerou tensão no local e obrigou Beyoncé e Alicia Keys a deixarem a favela de helicóptero.
“Tem muita coisa de que as pessoas não sabem. Isso foi o que realmente aconteceu e, por isso, ninguém falou sobre o motivo”, disse Knowles. Nem a Sony, nem as cantoras se pronunciaram sobre a declaração.
As gravações ocorreram em uma laje da Favela Santa Marta, conhecida por sua importância cultural e histórica. O videoclipe acabou arquivado e não foi divulgado oficialmente, gerando curiosidade entre fãs e críticos.
Em 2016, Alicia Keys comentou brevemente sobre o trabalho em entrevista: “Nos divertimos muito fazendo o clipe, foi uma loucura no Brasil [...] Mas o clipe simplesmente não capturou a energia que eu acho que realmente pretendíamos. Nós simplesmente sentimos que era melhor apenas segurar, então fizemos isso”.