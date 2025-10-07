Beyoncé e Alicia Keys gravaram clipe no Rio que nunca foi lançado / Crédito: Reprodução/ Instagram

O videoclipe da canção "Put It in a Love Song", gravado por Beyoncé e Alicia Keys em 2010, na Favela Santa Marta, no Rio de Janeiro, nunca chegou a ser lançado oficialmente, segundo afirmou o pai e então empresário da cantora, Mathew Knowles. A declaração foi feita em entrevista ao apresentador Carlos King, publicada nesta terça-feira,7.