Lia de Itamaracá é homenageada pela União Brasileira de Compositores

A cirandeira Lia de Itamaracá será homenageada com o “Troféu Tradições” em evento realizado no dia 6 de junho, na Casa de Francisca, em São Paulo. O momento é idealizado pela União Brasileira de Compositores (UBC) e tem como objetivo homenagear riquezas musicais do Brasil, especialmente, nesta edição, as protagonizadas pelo olhar feminino.

No palco, a artista de 79 anos estará presente e apresentará seus grandes sucessos, como “Desde Menina”, “Meu São Jorge”, “Eu Sou Lia Minha Ciranda Preta Cirandeira”, “Dorme Pretinho”, “Nagô Nagô”, entre outras. O show contará com participações especiais e será transmitido ao vivo pelo canal da UBC no YouTube.

Lia de Itamaracá na cultura popular

Lia inicia carreira nos anos 1970 e revoluciona o ritmo da ciranda quando desafia o cenário de mestres cirandeiros que ditavam o tom da brincadeira. Patrimônio Vivo de Pernambuco, Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal de Pernambuco, a artista filha de uma empregada doméstica e de um agricultor será enredo no Carnaval 2024 da Império da Tijuca, no Rio de Janeiro, e da Nenê de Vila Matilde, em São Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre vinis e parcerias com DJs, Lia é reconhecida internacionalmente. Em passagem pelo Brasil, o músico e cantor estadunidense Jon Batiste fez questão de ressaltar que Lia é uma refência para ele e convidou a brasileira para participação em shows no Rio e em São Paulo.

Série sobre Lia de Itamaracá

“Quem me deu foi Lia” é uma websérie que narra temáticas de gênero e raça. Com seis episódios e seis mulheres negras de setores diversos da cultura como personagem em cada um deles, a obra busca retratar a importância da mestra cirandeira e sua influência nas gerações de artistas.

A criação da websérie “Quem me deu foi Lia” é de Geisa Agricio, e o apoio de casting é de Anne Costa. A realização é da Gira Conteúdo Audiovisual, com direção de Luara Olívia e produção de Bruna Leite.

"Quem me deu foi Lia"

A série está disponível no canal do Youtube do Paço do Frevo, de Lia de Itamaracá e do Itaú Cultural.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui