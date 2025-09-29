Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Adriana Birolli se casa com Ivan Zettel em cerimônia no Rio

Adriana Birolli se casa com Ivan Zettel e enfrenta comentários etaristas

Casamento intimista da atriz com o diretor repercutiu nas redes e levantou debate sobre etarismo após comentários preconceituosos
A atriz Adriana Birolli, de 38 anos, oficializou sua união com o diretor de televisão Ivan Zettel, de 62 anos, em uma cerimônia intimista realizada neste sábado, 27, na Casa do Alto, no Rio de Janeiro.

O evento, restrito a familiares e amigos próximos, foi marcado pela discrição, mas ganhou grande repercussão nas redes sociais após a atriz compartilhar registros da celebração. Adriana e Ivan vivem juntos desde 2020 e oficializaram o noivado em 2023.

Na legenda da publicação, Birolli resumiu a emoção do momento: “Hoje é dia de celebrar o amor”. A postagem recebeu uma série de mensagens carinhosas de colegas de profissão.

Alinne Moraes elogiou: “Maravilhosa!”. Paloma Bernardi declarou: “Ah, minha irmã! Meu coração está aí contigo! Que Deus abençoe essa nova jornada juntos!”. E Murilo Rosa acrescentou: “Tão feliz por vocês! Absolutamente sensacional”.

Adriana Birolli e o etarismo em evidência

Apesar das felicitações, a diferença de idade entre o casal — ela com 38 anos e ele com 62 anos — se tornou alvo de comentários preconceituosos. Mensagens como “É pai dela?” ou “Parece o pai entrando com a filha” se multiplicaram, evidenciando o etarismo presente nas redes sociais.

As críticas, no entanto, foram acompanhadas de reações de defesa. Diversos internautas pediram respeito e empatia, lembrando que a publicação celebrava o amor, e não deveria ser usada como espaço para julgamentos. “Eles parecem felizes e isso é o que importa”, escreveu uma seguidora.

Outra ressaltou: “Há uma linha muito fina entre sinceridade e desrespeito. Muitos perderam o senso e despejam veneno sem necessidade”.

O episódio reacendeu discussões sobre como relacionamentos que fogem de padrões tradicionais ainda enfrentam estigmas, especialmente quando envolvem mulheres mais jovens e homens mais velhos.

Quem é Ivan Zettel?

Nome conhecido nos bastidores da televisão, Ivan Zettel estreou como diretor em 1987, com a novela “Roda de Fogo”, e se destacou em produções como “Vale Tudo” (1989), “O Dono do Mundo” (1991), “Anos Rebeldes” (1992), “O Cravo e a Rosa” (2000) e “A Padroeira” (2002), na Globo.

Em 2006, migrou para a Record TV, onde dirigiu novelas e acabou conhecendo Adriana Birolli. Pai de duas filhas — Julia, editora de vídeo, e Clara, assistente artística — Zettel mantém uma carreira consolidada de mais de três décadas na televisão.

