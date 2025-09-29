Adriana Birolli se casa com Ivan Zettel em cerimônia no Rio

Casamento intimista da atriz com o diretor repercutiu nas redes e levantou debate sobre etarismo após comentários preconceituosos / Crédito: Reprodução/ Instagram

A atriz Adriana Birolli, de 38 anos, oficializou sua união com o diretor de televisão Ivan Zettel, de 62 anos, em uma cerimônia intimista realizada neste sábado, 27, na Casa do Alto, no Rio de Janeiro. O evento, restrito a familiares e amigos próximos, foi marcado pela discrição, mas ganhou grande repercussão nas redes sociais após a atriz compartilhar registros da celebração. Adriana e Ivan vivem juntos desde 2020 e oficializaram o noivado em 2023.

Leia Também| Casamento às Cegas 50+ revela o peso do etarismo no amor; confira Na legenda da publicação, Birolli resumiu a emoção do momento: “Hoje é dia de celebrar o amor”. A postagem recebeu uma série de mensagens carinhosas de colegas de profissão. Alinne Moraes elogiou: “Maravilhosa!”. Paloma Bernardi declarou: “Ah, minha irmã! Meu coração está aí contigo! Que Deus abençoe essa nova jornada juntos!”. E Murilo Rosa acrescentou: “Tão feliz por vocês! Absolutamente sensacional”.

Adriana Birolli e o etarismo em evidência Apesar das felicitações, a diferença de idade entre o casal — ela com 38 anos e ele com 62 anos — se tornou alvo de comentários preconceituosos. Mensagens como “É pai dela?” ou “Parece o pai entrando com a filha” se multiplicaram, evidenciando o etarismo presente nas redes sociais.

As críticas, no entanto, foram acompanhadas de reações de defesa. Diversos internautas pediram respeito e empatia, lembrando que a publicação celebrava o amor, e não deveria ser usada como espaço para julgamentos. “Eles parecem felizes e isso é o que importa”, escreveu uma seguidora. Outra ressaltou: “Há uma linha muito fina entre sinceridade e desrespeito. Muitos perderam o senso e despejam veneno sem necessidade”.

O episódio reacendeu discussões sobre como relacionamentos que fogem de padrões tradicionais ainda enfrentam estigmas, especialmente quando envolvem mulheres mais jovens e homens mais velhos.

