Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que negociações para acabar com guerra em Gaza estão em 'estágios finais'

Trump diz que negociações para acabar com guerra em Gaza estão em 'estágios finais'

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as negociações para acabar com a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas em Gaza estão em seus "estágios finais". De acordo com o norte-americano, um acordo pode abrir espaço para uma paz mais ampla no Oriente Médio.

"Se conseguirmos isso, será um grande dia para Israel e para o Oriente Médio. Será a primeira chance de paz real no Oriente Médio. Mas precisamos concluir isso primeiro", disse Trump em entrevista ao site Axios.

De acordo com ele, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está de acordo com o seu plano. Eles devem se encontrar na Casa Branca na segunda-feira, 29.

"Os países árabes foram fantásticos para trabalhar nisso. O Hamas está vindo com eles. Eles têm um grande respeito pelo mundo árabe," continuou Trump ao veículo norte-americano. "O mundo árabe quer paz, Israel quer paz e Bibi quer paz", concluiu ele.

Trump tem demonstrado o desejo de ganhar o Nobel da Paz. Em seu discurso na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), ele se autoelogiou ao dizer que encerrou "sete guerras" e que deveria ser agraciado com o prêmio.

O presidente norte-americano havia dito na sexta-feira, 27, que um acordo sobre o tema parecia ter sido alcançado. Na ocasião, ele demonstrou expectativa de que o acerto também significaria o retorno para casa dos reféns israelenses mantidos pelo Hamas.

No mesmo dia, também na Assembleia-Geral da ONU, Netanyahu disse que Israel precisava "terminar o trabalho" contra o Hamas em Gaza.

De acordo com o primeiro-ministro, se o grupo terrorista concordar com as exigências de Tel-Aviv, incluindo a desmilitarização de Gaza, a guerra no território poderá terminar.

O grupo terrorista rejeitou publicamente a exigência de Israel de desmilitarizar Gaza.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA Trump

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar