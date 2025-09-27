Por que Trump ordenou envio de forças federais a Portland

Getty Images O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou neste sábado (27/9) o envio de tropas americanas para a cidade de Portland, no estado americano de Oregon, autorizando o uso de "força total", se necessário. Trump disse que estava "ordenando ao Secretário da Guerra, Pete Hegseth, que fornecesse todas as tropas necessárias para proteger Portland, devastada pela guerra".

Ele afirmou que a medida ajudaria a proteger "qualquer uma de nossas instalações do ICE [agência migratória dos EUA] sob cerco de ataques da Antifa e outros terroristas domésticos". O anúncio deste sábado marca a expansão do envio de tropas para cidades americanas, em meio a uma repressão mais ampla do governo Trump contra imigrantes ilegais. Os legisladores democratas de Portland já haviam rejeitado os planos de Trump de enviar tropas. "Eu não pedi - e não preciso - de intervenção federal", disse o prefeito de Portland, Keith Wilson, no início deste mês.

A unidade do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) em Portland foi alvo de manifestantes, levando a confrontos violentos nos quais alguns agentes federais ficaram feridos. A publicação de Trump na manhã de sábado não especifica se ele pretende ativar a Guarda Nacional ou o Exército regular dos EUA. Também não explica o que significa "força total". A BBC contatou o Departamento de Guerra para obter mais detalhes.

Trump indicou que poderia haver uma operação em Portland na quinta-feira. "Vamos lá e faremos um grande estrago nessas pessoas em Portland", disse ele a repórteres no Salão Oval, descrevendo os alvos como "agitadores e anarquistas profissionais". Ele descreveu Portland no início de setembro como "como viver no inferno" e disse que estava considerando enviar tropas federais à cidade.

No início desta semana, Trump também assinou uma ordem designando formalmente a Antifa como uma organização terrorista doméstica. Antifa é a abreviação de antifascista. É uma palavra que designa um coletivo de organizações compostas principalmente por ativistas de extrema esquerda. Parlamentares democratas no Oregon criticaram tanto as falas do presidente quanto as ações de agentes do ICE no estado.