Jovem Guarda no Ceará: conheça bandas influenciadas pelo iê iê iê

Embalado pelo ritmo do iê iê iê e com base no rock'n roll surgido na década de 1950, a jovem guarda ganhou logo de cara a simpatia da juventude brasileira. Tanto que, em meados da década de 1960, esse grupo procurava um gênero musical que os representasse. A chegada da novidade pelas rádios e pelos programas de televisão acendeu a popularidade das bandas e cantores, inicialmente representados pelo trio Erasmo Carlos, Roberto Carlos e Wanderléa.

Para além do eixo Sudeste, onde nasceu a jovem guarda, as outras regiões também abraçaram o movimento. Em Fortaleza, algumas bandas como Os Faraós e Big brasa decidiram representar o estilo musical com um toque cearense. Leia Mais | Teatro musical atrai público contando histórias da MPB “Em Fortaleza, teve uma grande repercussão do movimento, pois em cada bairro surgiam bandas tocando músicas da jovem guarda, assim como nas cidades do interior”, relembra o fundador do Os Faraós, Luisinho Magalhães. Os Faraós surgem com a acensão da jovem guarda e exploram o ritmo do iê iê iê em Fortaleza Crédito: acervo pessoal/conjunto Big Brasa

Grupo de rock formado por quatro irmãos - Luisinho, Sebastião, Antônio e Vicente - era liderado por Luisinho, guitarrista-solo e fundador. Juntos, tocavam em bailes com arranjos próprios e repertório em inglês. O músico compartilhou em entrevista ao Vida&Arte que na capital cearense, Os Rataplans foi a banda precursora no estilo, mas outros nomes fizeram sucesso como: Os Besouros, Os Quem? e Os Desafinados. Também se destacavam em Fortaleza Os Atômicos, Os Milionários, Os Jovens e Som 2000, Os Belgas, Os Invasores, Os Canibais, Os Ritsoms, The Jetsom, Os Grilos, Supersom, Os Tremendões e Os Monkeys.

“As músicas estavam chegando e eu tinha 15 anos na época. A vontade da rapaziada toda era construir um conjunto para tocar jovem guarda”, relembra o músico e fundador do grupo Big Brasa, João Ribeiro. Ele também relembra o início da banda, numa época sem internet. Para pegarem as músicas, a mãe de Ribeiro, que era professora de inglês, ajudava copiando as letras das composições dos Beatles. Enquanto isso, seu pai acompanhava as apresentações para distribuir os cartões da banda. Conjunto Big Brasa levou a sonoridade da Jovem Guarda ao bairro de Messejana na década de 1960 Crédito: Acervo pessoal/ conjunto Big Brasa