Padilha recebe visto para ir aos Estados Unidos acompanhar Lula na ONU

Em agosto, os EUA cancelaram o visto da mulher e da filha do ministro. A autorização de Padilha para entrar no país não tinha sido alvo do governo de Donald Trump, porque já estava vencida. A punição aplicada pelo governo dos EUA foi justificada por conta da participação de Padilha no acordo com Cuba para a criação do programa Mais Médicos com profissionais de saúde daquele país.

Os Estados Unidos concederam visto ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nesta quinta-feira, 18. O ministro ainda não decidiu se irá à Assembleia Geral da ONU em Nova York e à Conferência da Organização Pan-Americana de Saúde na próxima semana. Segundo o ministério, Padilha vai priorizar a tramitação da medida provisória do programa Agora tem Especialistas, mas a expectativa é que consiga conciliar com a agenda internacional.

No início da semana, Padilha ironizou o tema e citou música da cantora Luka ao comentar sobre a questão: "Tô nem aí", disse. O ministro recebeu visto G2, que é uma modalidade especial para funcionários de governos estrangeiros que visitam temporariamente os Estados Unidos.

Ao comentar sobre o visto, após lançamento de medidas de cuidado a pessoas com deficiência, Padilha disse que a autorização é uma "obrigação" de países que sediam eventos da ONU e de outros organismos internacionais. "Eu recebi o visto hoje, daquilo que obrigação de um país que tem um acordo sede com organismo internacional da ONU e da Opas, que tem que garantir o acesso de uma autoridade que é convidada para esse evento", disse.

O ministro da Saúde reiterou que ainda avalia sua participação na Assembleia Geral da ONU, mas confirmou presença no evento da OPAS. Padilha explicou que como o evento da ONU coincide com a votação da MP do Agora tem Especialistas sua prioridade é acompanhar a votação no Congresso.

"Essa sessão na assembleia geral da ONU acontece no dia 25, então estou ainda avaliando. Vou avaliar ao longo dos dias para decidir se estarei presente ou não. A assembleia geral da OPAS é dia 29 e 30, aí já concluiu a votação no Congresso Nacional. Então estou absolutamente decidido pela importância que tem a participação do ministro da Saúde na assembleia geral da OPAS", disse.