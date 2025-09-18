Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 18/09/2025

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta,18 de setembro de 2025 (18/09/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 17 de setembro de 2025 (17/09/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "90 Minutos No Paraíso" é um longa-metragem dirigido por Michael Polish.

Um homem envolvido em um horrível acidente de carro é declarado morto, apenas para voltar à vida uma hora e meia depois, afirmando ter visto o céu.