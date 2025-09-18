Atração inspirada nos ‘Minions’ chega em Fortaleza; saiba mais

Minions Music estreia em Fortaleza com seis salas temáticas / Crédito: Universal Products/ Divulgação

O caos mais divertido do cinema vai invadir Fortaleza. De 25 de setembro a 23 de novembro, o shopping Iguatemi Bosque recebe o “Minions Music – O caos nunca foi tão divertido”, experiência inédita no Brasil que reúne seis ambientes imersivos e uma Pista Roller Party para todas as idades. Inspirado na franquia da Illumination, o evento promete envolver o público em uma jornada multissensorial com música, dança, karaokê, jogos e surpresas. O evento funciona no Piso 1 do shopping, em frente à Zara, com sessões de quarta a domingo.



Atração reúne karaokê, jogos, silent party e pista de patinação: A visita, com duração aproximada de 30 minutos, leva os participantes por diferentes salas temáticas. Na Sala Rock Star, uma guitarra gigante convida crianças a criarem sons e acordes; no Desafio dos Estilos Musicais, luzes e sons desafiam a memória e a coordenação; no Show de Acessórios, os visitantes podem escolher perucas, óculos e itens neon para brilhar na pista.

A Silent Party coloca cada um como DJ de sua própria festa, escolhendo o estilo musical nos fones especiais, enquanto o Karaokê dos Minions reúne seis cabines para cantar os sucessos da franquia, do clássico “bananaaa” às músicas que marcaram gerações.

Outro destaque é a Pista Roller Party, uma pista de patinação cheia de luzes coloridas, globos brilhantes e trilha sonora que vai dos anos 1970 até os hits atuais.



Os ingressos já estão à venda na plataforma Ticketmaster e também na bilheteria oficial do Iguatemi Bosque. Os valores variam entre R$ 50 e R$ 70 para ingressos individuais, dependendo do dia da semana e da atividade escolhida, com opção de meia-entrada. Também estão disponíveis combos que incluem a Experiência Interativa e a Pista Roller Party, além de pacotes família com preços promocionais. Crianças de até 3 anos e 11 meses têm gratuidade na Experiência Interativa, mas só podem participar da Roller Party a partir dos seis anos.