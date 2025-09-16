Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Robert Redford, lenda de Hollywood, morre aos 89 anos

Robert Redford, lenda de Hollywood, morre aos 89 anos

Redford faleceu enquanto dormia e não foi divulgada uma causa específica de sua morte
Robert Redford, ícone do cinema americano das últimas seis décadas, morreu nesta terça-feira, 16 de setembro, em Utah aos 89 anos, segundo o jornal The New York Times.

Redford faleceu enquanto dormia e não foi divulgada uma causa específica de sua morte, segundo um comunicado de Cindi Berger, CEO da empresa de relações públicas Rogers & Cowan PMK, citado pelo jornal. 

Com sua beleza e talento, Robert Redford foi um ecologista, comprometido, independente e próspero. O ator protagonizou grandes clássicos, como "Butch Cassidy" (1969), "Golpe de Mestre" (1973) e "Todos os Homens do Presidente" (1976).

