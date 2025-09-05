Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Disney+, Prime e Netflix: veja lançamentos da semana no streaming

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+, Apple TV+, Prime Video, Globoplay, Mubi e Paramount+ (1º/09 a 07/09)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para a estreia das séries “Lilo & Stitch ” e “The Runarounds ”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

Disney+

Stitch, um alienígena, chega ao planeta Terra após fugir de sua prisão e tenta se passar por um cachorro para se camuflar. As coisas mudam quando Lilo, uma travessa menina, o adota de um abrigo de animais. Juntos, eles aprendem os valores da amizade e família.

Clique aqui para ver o trailer

Prime Video

Um grupo de amigos recém-formados decidem montar uma banda e construir um futuro que envolva algo que eles realmente gostam, contrariando as ideias ambiciosas de seus pais. Quanto mais eles avançam nesse sonho, mais desafios aparecem.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos no streaming da semana (1º/09 a 07/09):

Netflix

  • Ela é Demais
  • Gênio Indomável
  • Velozes & Furiosos
  • Wandinha - Temporada 2
  • Space Jam - O Jogo do Século
  • A Concierge Pokémon - Temporada 1
  • The Fragrant Flower Blooms With Dignity

Prime Video

  • Smurfs
  • Missão Resgate 2
  • The Runarounds - Temporada 1
  • A Rainha dos Golpes - Temporada 1
  • Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado

HBO Max

  • Task
  • Karate Kid: Lendas
  • Pacificador - Temporada 2
  • Mulheres com Ombreiras - Temporada 1
  • Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente

Disney+

  • Lilo & Stitch
  • Family Guy - Temporada 23
  • Only Murders in the Building

Apple TV+

  • Luta de Classes

MUBI

  • Traição
  • Gêmeas
  • Sonhos Rebeldes
  • Eu Sei Que Vou Te Amar
  • Saneamento Básico, o Filme

Globoplay

  • Dolunay
  • Hipertensão
  • Garra de Ferro
  • Menina de Ouro
  • Sempre ao Seu Lado
  • 12 Anos de Escravidão

Paramount+

  • Parallel Me
  • Cidade Perdida
  • Meninas Malvadas
  • The Requin - À Deriva
    Charmed: Jovens Bruxas
  • Os Thornberrys - O Filme
  • NCIS: Tony & Ziva - Temporada 1
  • Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho
  • Os Rugrats e os Thornberrys Vão Aprontar
  • RuPauls's Drag Race: All Stars - Temporada 6

