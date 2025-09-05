Disney+, Prime e Netflix: veja lançamentos da semana no streaming

Filme live-action "Lilo & Stitch" chega ao streaming do Disny+ / Crédito: Walt Disney Studios/Divulgação

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com destaque para a estreia das séries “Lilo & Stitch ” e “The Runarounds ”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

Disney+ Stitch, um alienígena, chega ao planeta Terra após fugir de sua prisão e tenta se passar por um cachorro para se camuflar. As coisas mudam quando Lilo, uma travessa menina, o adota de um abrigo de animais. Juntos, eles aprendem os valores da amizade e família.

Clique aqui para ver o trailer Prime Video

Um grupo de amigos recém-formados decidem montar uma banda e construir um futuro que envolva algo que eles realmente gostam, contrariando as ideias ambiciosas de seus pais. Quanto mais eles avançam nesse sonho, mais desafios aparecem. Clique aqui para ver o trailer