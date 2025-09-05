Disney+, Prime e Netflix: veja lançamentos da semana no streaming

Disney+, Prime e Netflix: veja lançamentos da semana no streamingO Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+, Apple TV+, Prime Video, Globoplay, Mubi e Paramount+ (1º/09 a 07/09)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia das séries “Lilo & Stitch ” e “The Runarounds ”, confira as opções que foram lançadas esta semana!
Disney+
Stitch, um alienígena, chega ao planeta Terra após fugir de sua prisão e tenta se passar por um cachorro para se camuflar. As coisas mudam quando Lilo, uma travessa menina, o adota de um abrigo de animais. Juntos, eles aprendem os valores da amizade e família.
Clique aqui para ver o trailer
Prime Video
Um grupo de amigos recém-formados decidem montar uma banda e construir um futuro que envolva algo que eles realmente gostam, contrariando as ideias ambiciosas de seus pais. Quanto mais eles avançam nesse sonho, mais desafios aparecem.
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (1º/09 a 07/09):
Netflix
- Ela é Demais
- Gênio Indomável
- Velozes & Furiosos
- Wandinha - Temporada 2
- Space Jam - O Jogo do Século
- A Concierge Pokémon - Temporada 1
- The Fragrant Flower Blooms With Dignity
Prime Video
- Smurfs
- Missão Resgate 2
- The Runarounds - Temporada 1
- A Rainha dos Golpes - Temporada 1
- Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado
HBO Max
- Task
- Karate Kid: Lendas
- Pacificador - Temporada 2
- Mulheres com Ombreiras - Temporada 1
- Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente
Disney+
- Lilo & Stitch
- Family Guy - Temporada 23
- Only Murders in the Building
Apple TV+
- Luta de Classes
MUBI
- Traição
- Gêmeas
- Sonhos Rebeldes
- Eu Sei Que Vou Te Amar
- Saneamento Básico, o Filme
Globoplay
- Dolunay
- Hipertensão
- Garra de Ferro
- Menina de Ouro
- Sempre ao Seu Lado
- 12 Anos de Escravidão
Paramount+
- Parallel Me
- Cidade Perdida
- Meninas Malvadas
- The Requin - À Deriva
Charmed: Jovens Bruxas
- Os Thornberrys - O Filme
- NCIS: Tony & Ziva - Temporada 1
- Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho
- Os Rugrats e os Thornberrys Vão Aprontar
- RuPauls's Drag Race: All Stars - Temporada 6