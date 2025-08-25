Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veja roteiro de aulas artísticas no fim de semana em Fortaleza

Quer curtir o final de semana com atividades que exploram a criatividade? Conheça três iniciativas imersivas com pintura e colagens no sábado, 30
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Pintura, desenho e colagem são atividades terapêuticas e criativas que podem servir como hobby manual. Elas podem ser desempenhadas de forma solitária, mas também podem ser opções de socialização quando realizadas em encontros de grupo.

Para quem quer ter novas experiências, O POVO listou uma série de atividades imersivas que acontecem no próximo sábado, 30 de agosto. Além da oportunidade de experimentar uma nova atividade manual, os inscritos terão acesso a refeições cheias de quitutes ofertadas pelos eventos nos formatos de piqueniquebrunch.

Piquenique e colagens

  • O que: passeio de barco pelo rio Cocó, caminhada leve pelo parque do Cocó, piquenique com brunch e vivência de colagem artística
  • Onde: Parque do Cocó (rua Sebastião Abreu, s/n - Cocó)
  • Quando: sábado, 30, às 9 horas
  • Quanto: R$ 165 (individual) e R$ 310 (duplo) via Sympla
  • Mais informações: Instagram @arteetal.vivencias

Oficina de pintura floral para iniciantes

  • O que: oficina de pintura floral com aquarela para iniciantes
  • Onde: Sala 506 (avenida Santos Dumont, 2789 – Aldeota)
  • Quando: sábado, 30, às 10 horas
  • Quanto: R$ 140 (pix) ou R$ 148 (cartão em até 2 vezes)
  • Inscrições via Instagram @paula_colorida

Café com pintura

  • O que: pintura de livro de colorir, brunch em mesa posta e momento de jogos de grupo
  • Onde: Junto Café Bar (rua Marcos Macêdo, 827 A - Aldeota)
  • Quando: sábado, 30, às 15 horas
  • Quanto: R$ 95
  • Inscrições: formulário
  • Mais informações: Instagram @coopera.arte

