O que estreia hoje (11/09) na Netflix? Veja catálogo do streaming

O que estreia hoje (11/09) na Netflix? Veja catálogo do streamingProduções aguardadas chegam ao catálogo da Netflix e movimentam a programação de setembro. Confira os lançamentos da plataforma
A Netflix, em setembro de 2025, tem estreias que prometem atrair públicos diversos.
Nesta quinta-feira, 11, o streaming lança novas temporadas de séries de sucesso, incluindo dramas intensos e conteúdos voltados para toda a família.
A seguir, confira os lançamentos da Netflix para hoje:
1. Beauty in Black
Entre os destaques, está a segunda temporada de Beauty in Black, série dramática criada por Tyler Perry. A trama acompanha Kimmie (Taylor Polidore Williams), uma stripper que se envolve no universo obscuro de uma poderosa família que administra um império de cosméticos — e um esquema de tráfico.
Assim como no primeiro ano, a nova temporada será dividida em duas partes. A estreia oficial acontece em 11 de setembro, prometendo mais reviravoltas e aprofundando os conflitos que marcaram a narrativa inicial.
>> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
2. Rei Lobo
Para os fãs de animações, o catálogo também recebe a segunda temporada de Rei Lobo (Wolf King), baseada na série de livros Wereworld, de Curtis Jobling.
O jovem herdeiro enfrenta a pressão de proteger seu trono e lidar com inimigos que surgem de todos os lados. Ao mesmo tempo, precisa encarar o peso da escolha de uma futura rainha, em uma jornada que mistura ação, fantasia e amadurecimento.
3. Diário de uma garota que coleciona foras
Ficadas, dates por aplicativo e homens caóticos. Mesmo levando fora de metade da cidade, Amanda não desiste de encontrar alguém.
A série de comédia romântica sueca de acompanha a mulher de 31 anos que, após sofrerem diversas decepções amorosas e "foras", busca encontrar um relacionamento estável, explorando aplicativos, festas e os desafios de sair com homens que a dispensam.
Protagonizada por Carla Sehn, explora a busca pelo amor e questiona as pressões sociais para encontrar um parceiro.
4. Academia de Vilões
Uma TV misteriosa manda a funcionária de um restaurante para uma escola de vilões. Agora, ela vai encontrar um novo propósito e aprender a se vingar dos inimigos.
Nesse novo mundo, ela é desafiada a aprender técnicas de vingança, manipulação e poder, descobrindo que possui habilidades únicas capazes de mudar seu destino.