O que estreia hoje (11/09) na Netflix? Veja catálogo do streaming

A Netflix, em setembro de 2025, tem estreias que prometem atrair públicos diversos. Nesta quinta-feira, 11, o streaming lança novas temporadas de séries de sucesso, incluindo dramas intensos e conteúdos voltados para toda a família.

A seguir, confira os lançamentos da Netflix para hoje:

1. Beauty in Black Assim como no primeiro ano, a nova temporada de "Beauty in Black" será dividida em duas partes. Crédito: Divulgação/Netflix Entre os destaques, está a segunda temporada de Beauty in Black, série dramática criada por Tyler Perry. A trama acompanha Kimmie (Taylor Polidore Williams), uma stripper que se envolve no universo obscuro de uma poderosa família que administra um império de cosméticos — e um esquema de tráfico. Assim como no primeiro ano, a nova temporada será dividida em duas partes. A estreia oficial acontece em 11 de setembro, prometendo mais reviravoltas e aprofundando os conflitos que marcaram a narrativa inicial.



2. Rei Lobo A produção "Rei Lobo" retorna trazendo novas aventuras para Drew. Crédito: Divulgação/Netflix Para os fãs de animações, o catálogo também recebe a segunda temporada de Rei Lobo (Wolf King), baseada na série de livros Wereworld, de Curtis Jobling.

O jovem herdeiro enfrenta a pressão de proteger seu trono e lidar com inimigos que surgem de todos os lados. Ao mesmo tempo, precisa encarar o peso da escolha de uma futura rainha, em uma jornada que mistura ação, fantasia e amadurecimento. 3. Diário de uma garota que coleciona foras

Ficadas, dates por aplicativo e homens caóticos. Mesmo levando fora de metade da cidade, Amanda não desiste de encontrar alguém.

A série de comédia romântica sueca de acompanha a mulher de 31 anos que, após sofrerem diversas decepções amorosas e "foras", busca encontrar um relacionamento estável, explorando aplicativos, festas e os desafios de sair com homens que a dispensam.