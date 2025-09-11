Ícone do reggae, Eric Donaldson faz show em Fortaleza este mês

Ícone do reggae, Eric Donaldson faz show em Fortaleza este mêsEric Donaldson faz show em Fortaleza este mês na Kingston 085, casa de show localizada na Praia de Iracema
Reconhecido como um dos maiores cantores de reggae da Jamaica, o músico Eric Donaldson se apresenta em Fortaleza no dia 19 deste mês.
Trazendo seus sucessos da carreira que soma mais de seis décadas, o artista faz show na Kingston 085, na Praia de Iracema.
Com diversas passagens pelo Brasil durante sua trajetória artística, Eric Donaldson deve apresentar no evento grandes clássicos já aguardados pelo público, como “Traffic Jam”, “You got to Let me Go”, “Lonely Nights” e “Cherry Oh! Baby”.
Além de ícone do reggae, o momento também terá apresentações de Caribbean Sounds, Projeto Na Ponta da Agulha e Rubinho Star e da banda cearense Donaleda, referência do gênero no Estado.
Os ingressos para o evento estão à venda no site OutGo, com valores a partir de R$ 50.
Eric Donaldson em Fortaleza
- Quando: sexta-feira, 19, a partir das 22 horas
- Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 50
- Vendas: OutGo