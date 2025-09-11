Ícone do reggae, Eric Donaldson faz show em Fortaleza este mês

Eric Donaldson faz show em Fortaleza este mês na Kingston 085, casa de show localizada na Praia de Iracema / Crédito: Louis Toussaint/Divulgação

Reconhecido como um dos maiores cantores de reggae da Jamaica, o músico Eric Donaldson se apresenta em Fortaleza no dia 19 deste mês. Trazendo seus sucessos da carreira que soma mais de seis décadas, o artista faz show na Kingston 085, na Praia de Iracema.