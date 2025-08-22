Conheça as políticas públicas que fomentam filmes e séries no Ceará

Espaços culturais do Ceará recebem mostras, estreias e projetos que fortalecem a produção audiovisual e aproximam o público das obras locais. Na foto, Cineteatro São Luiz, em Fortaleza / Crédito: Aurélio Alves/O POVO

Do restauro de obras do cinema local à estreia de curtas e longas no Festival de Cannes, o audiovisual cearense colhe frutos de políticas públicas que cada vez chegam mais longe. É o que indica a secretária da Cultura do Ceará, Luisa Cela.

No Ceará, as políticas para o audiovisual seguem as diretrizes do Ceará Filmes, programa estadual que, somado a iniciativas federais como a Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, impulsiona a qualificação e promoção do setor no Estado.



Em entrevista ao O POVO concedida por e-mail, Luísa Cela ressaltou investimentos, espaços culturais, equipamentos formativos e avanços no restauro e difusão do audiovisual cearense na cena nacional e internacional. Confira na íntegra: OP - Hoje, quais são as principais políticas públicas, equipamentos públicos e oportunidades de capacitação que incentivam produções e artistas no audiovisual cearense? A Secult Ceará segue diretrizes e objetivos do Programa Estadual de Desenvolvimento do Cinema e Audiovisual (Programa Ceará Filmes), que foi instituída pela Lei Estadual 17857/2021, que define políticas públicas para o fortalecimento do audiovisual cearense. O Programa está dividido em sete eixos: criação e produção;

distribuição e comercialização;

exibição;

infraestrutura de serviços;

formação;

preservação e memória;

relações institucionais. Somente entre os anos de 2014 a 2024, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura, investiu o montante de R$ 129.727.381,77 (fomento direto) em políticas estruturantes do setor audiovisual. Nesse período, foram publicados 10 editais que beneficiaram 574 agentes culturais, contemplando 727 projetos distribuídos por 69 municípios das 14 macrorregiões.

Em 2025, estamos com 2 editais de audiovisual em execução: 15º Edital Ceará de Cinema e Audiovisual

Linhas de apoio: Produção e finalização de longas e curtas; Finalização de longas e séries; Roteiro; Apoio a plataformas de streaming para licenciamento de curtas, longas e séries; manutenção e criação de cineclubes.

Valor: R$ 15.900.000

Chamamento Público para Realização de Programa Hub de Jogos do Ceará

Linhas de apoio: Laboratório de Produção de Jogos, Bolsas de Criação, Aceleradora de Negócios Criativos em Jogos, Intercâmbio Cultural, Ação de Memória e Patrimônio, Plataforma Hub de Jogos do Ceará

Valor: R$ 1.500.000

Na Rede Pública de Espaços Culturais do Estado, destacam-se dois equipamentos com salas públicas de cinema: o Cineteatro São Luiz e o Cinema do Dragão do Mar (no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura).

No campo da formação, a Secult Ceará apoia cursos de profissionalização voltados para toda a cadeia produtiva do audiovisual. Entre os equipamentos da Secult Ceará que oferecem cursos básicos e técnicos, estão a Escola Porto Iracema das Artes, o Centro Cultural Bom Jardim e o Hub Cultural Porto Dragão. Especialistas em preservação, conservação e digitalização de acervos do MIS CE (Museu da Imagem e do Som) têm sido convidados para apresentar estudos de caso de restauro e digitalização de obras cinematográficas em eventos sobre o tema. Um dos filmes 35mm digitalizados em 4k e que recebeu correção de cor pela equipe de Laboratório de Preservação, Conservação e Digitalização do MIS CE foi “Chico da Silva” (1976), de Pedro Jorge de Castro.

Especialistas do MIS-CE participaram, por exemplo, da 19ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, realizada em junho de 2024, e do Encontros IC Play, em setembro de 2024, evento realizado pelo Itaú Cultural, em São Paulo, entre outras iniciativas para apresentar o trabalho realizado no MIS CE. A equipe de conservação do MIS foi responsável pela digitalização e recuperação do longa-metragem “Lua Cambará”, de Rosemberg Cariry, que foi exibido recentemente em 5 de agosto no Cineteatro São Luiz, em homenagem aos 50 anos do realizador. O evento também contou com o lançamento da plataforma estadual de streaming Siará+, importante instrumento de difusão do audiovisual cearense, que inclui em seu catálogo no mínimo 70% de obras audiovisuais cearenses. Além de investimentos na área de produção, o Governo do Ceará investiu importantes recursos em programas estratégicos para a indústria audiovisual, como o “Laboratório de Desenvolvimento de Roteiros da Porto Iracema das Artes – o CENA-15”, por onde já passaram 120 jovens roteiristas, num processo imersivo de formação.