Banda Academia da Berlinda faz show em Fortaleza este mês

A banda olindense Academia da Berlinda retorna a Fortaleza para show no sábado, 27, no Dragão do Mar
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Iniciam nesta quinta-feira, 4, as vendas de ingressos para show da banda Academia da Berlinda. De Olinda, Pernambuco, o grupo retorna a Fortaleza para show no Anfiteatro Sérgio Motta, do Dragão do Mar, no dia 27, um sábado, às 20 horas.

Os ingressos para a apresentação estão disponíveis no site Sympla, com valores de R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira). Também há opção de ingresso social, com valor de R$ 60, junto à doação de 1kg de alimento não perecível.

Celebrando 21 anos de história, a Academia da Berlinda traz no repertório músicas dos seus quatro álbuns: “Academia da Berlinda” (2007), “Olindance” (2011), “Nada Sem Ela” (2016) e “Descompondo o Silêncio” (2020). O lançamento mais recente do grupo é o single "Bandoleiro", de 2023.

Com influências dos ritmos frevo, coco, maracatu, cavalo marinho, ciranda, forró e outras sonoridades afrocaribenhas, os sete músicos, que são figurinhas repetidas nas programações carnavalescas de Fortaleza, vêm à capital cearense pela primeira vez neste ano.

A banda olindense participou do Carnaval de Fortaleza em 2019, ano em que também fez show com a banda BaianaSystem, e do Pré-Carnaval de Fortaleza em 2023 e 2024. Em 2022, o grupo foi uma das atrações do projeto “Férias em Fortaleza”, promovido pela Prefeitura.

Academia da Berlinda em Fortaleza

  • Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Quando: sábado, 27, às 20 horas
  • Quanto: R$ 50 (meia-entrada), R$ 60 (social) e R$ 100 (inteira)
  • Vendas: Sympla

