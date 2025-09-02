Controle QRD Spark N5: Acessível, versátil e ao alcance do bolso brasileiro

Controle QRD Spark N5: Acessível, versátil e ao alcance do bolso brasileiroControle versátil com bom custo-benefício, o Spark N5 aposta em ergonomia, macros e compatibilidade ampla, mas escorrega nos acabamentos e na consistência dos botões
O QRD Spark N5 é um controle que busca entregar uma experiência premium por um preço mais acessível. Com visual que mescla traços do DualShock 4 e do controle do Xbox, o acessório agrada logo de cara por sua ergonomia. O corpo é levemente mais alto que os modelos tradicionais, com pegadores largos que encaixam bem nas mãos. Mesmo durante sessões longas, como algumas horas de "Devil May Cry 5" ou partidas ranqueadas de "Brawlhalla", o controle manteve-se confortável. O peso é equilibrado e não gera cansaço, embora os botões traseiros possam incomodar em certos tipos de pegada, especialmente se os dedos forem maiores. Eles se posicionam bem, mas há relatos de que possam atrapalhar dependendo do estilo de jogo.
No quesito responsividade, o Spark N5 entrega uma performance sólida com destaque para os analógicos, que usam tecnologia Hall Effect, eliminando o risco de drift com o tempo. A resposta dos botões frontais, no entanto, não impressiona. Eles são do tipo membrana, com sensação tátil inferior a modelos com switches mecânicos, como o próprio Stellar T5 da QRD. O direcional digital também divide opiniões: para jogos de luta ou plataformas mais exigentes, ele pode parecer impreciso, com diagonais inconsistentes e pouca sensação de clique. Já os gatilhos, apesar da promessa de mais precisão, são duros demais e exigem força além do ideal.
O acabamento do Spark N5 varia de acordo com a expectativa. Visualmente, o controle é bonito, com iluminação RGB discreta e personalizável. A textura do plástico é agradável ao toque, mas não transmite robustez. Em alguns modelos testados, os botões L1 e R1 apresentaram clique fraco e sensação “grudenta”. O controle não passa uma impressão de fragilidade imediata, mas também não se compara em solidez a concorrentes como o DualSense ou o Xbox Series Controller.
A compatibilidade é um dos pontos fortes do Spark N5. Ele funciona sem esforço com PS4, PC e dispositivos Android. No PS5, é necessário usar um adaptador adicional, vendido à parte. No PC, o controle oferece suporte a D-input e X-input, o que facilita a configuração em jogos via Steam. A conexão Bluetooth funciona bem, mas há uma limitação: o controle não reconecta automaticamente ao PC, exigindo novo pareamento manual sempre que usado sem fio.
Entre os recursos extras, o destaque vai para as funções de macro e turbo, fáceis de configurar e úteis em vários jogos. Os botões traseiros também podem ser programados. A vibração tem níveis ajustáveis, e todas as configurações são feitas no próprio controle, sem depender de software adicional. A bateria aguenta entre 7 a 10 horas de uso com vibração e luzes ativas, e carrega rapidamente.
O QRD Spark N5 entrega muito pelo valor cobrado, mas não é perfeito. Seu desempenho é competente, os recursos extras são bem-vindos e a compatibilidade é abrangente. O controle foi testado com uma unidade enviada pela fabricante. O maior desafio está nos detalhes: o acabamento ainda pode melhorar, e os botões precisam de mais consistência. Mesmo assim, é uma opção interessante para quem busca um controle versátil sem gastar muito.
Davi Rocha é integrante do canal de Youtube Bacontástico
