Controle QRD Spark N5: Acessível, versátil e ao alcance do bolso brasileiro

O controle Spark N5 usa iluminação RGB discreta e personalizável e a textura do plástico é agradável ao toque / Crédito: Davi Rocha/ Especial para O Povo

O QRD Spark N5 é um controle que busca entregar uma experiência premium por um preço mais acessível. Com visual que mescla traços do DualShock 4 e do controle do Xbox, o acessório agrada logo de cara por sua ergonomia. O corpo é levemente mais alto que os modelos tradicionais, com pegadores largos que encaixam bem nas mãos. Mesmo durante sessões longas, como algumas horas de "Devil May Cry 5" ou partidas ranqueadas de "Brawlhalla", o controle manteve-se confortável. O peso é equilibrado e não gera cansaço, embora os botões traseiros possam incomodar em certos tipos de pegada, especialmente se os dedos forem maiores. Eles se posicionam bem, mas há relatos de que possam atrapalhar dependendo do estilo de jogo. No quesito responsividade, o Spark N5 entrega uma performance sólida com destaque para os analógicos, que usam tecnologia Hall Effect, eliminando o risco de drift com o tempo. A resposta dos botões frontais, no entanto, não impressiona. Eles são do tipo membrana, com sensação tátil inferior a modelos com switches mecânicos, como o próprio Stellar T5 da QRD. O direcional digital também divide opiniões: para jogos de luta ou plataformas mais exigentes, ele pode parecer impreciso, com diagonais inconsistentes e pouca sensação de clique. Já os gatilhos, apesar da promessa de mais precisão, são duros demais e exigem força além do ideal.