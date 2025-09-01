Ficção científica e ação estratégica é a aposta novo 'Wildgate'

Dustin Browder e Jason Chayes comentam o lançamento de "Wildgate' / Crédito: Divulgação

O fascínio por mundos de ficção científica não é novidade para os veteranos Jason Chayes e Dustin Browder. Ambos já trabalharam em grandes franquias na Blizzard, EA, Disney e Westwood Studios, mas foi com "Wildgate" que ambos puderam dar vida a um projeto, para eles, único que mistura influências de Star Wars, Star Trek e The Expanse — universos que os dois sempre admiraram. “Queríamos que essa paixão estivesse presente em cada detalhe”, explica Chayes. “Não se tratava apenas de criar um novo jogo de tiro em primeira pessoa, mas sim um mundo no qual cada elemento fizesse sentido e tivesse vida própria”. Browder completa, revelando referências mais inusitadas para a fórmula do jogo: “Sou fã dos jogos 'Deep Rock Galactic' e 'Subnautica'. A ideia de combinar o encanto da exploração com um combate de qualidade sempre nos atraiu. Queríamos que o jogador se sentisse pequeno diante de ameaças colossais — no bom sentido”.

Essa combinação resultou no loop central de jogo em "Wildgate": explorar os confins do espaço sideral, extrair o Artefato — um objeto que emana grande poder e é desejado por todos no universo do game —, eliminar os adversários e escapar com ele antes do fim da partida. O desafio não está apenas em desbravar o vazio do espaço, mas também nas batalhas entre tripulações de jogadores, a bordo de naves que são, elas próprias, verdadeiros personagens. Browder alerta aos não-iniciados que encarar o jogo no começo pode ser uma experiência intensa: “Jogar 'Wildgate' pela primeira vez é como beber água direto de uma mangueira de incêndio. Recomendamos começar pelo tutorial e depois encarar o modo Versus IA para se familiarizar com os controles e aprender a colaborar com sua equipe”. Ele destaca que a comunicação — seja por voz, chat ou pelo sistema de pings — é uma das maiores armas que uma tripulação pode ter e o segredo do sucesso em algumas situações. Outro aspecto que chama atenção desde o lançamento é o elenco de personagens jogáveis, conhecidos como Prospectors. Cada avatar possui visual, aura e habilidades distintas, algo que, segundo Chayes, foi prioridade desde o início: “Queríamos que cada um tivesse uma razão para estar no universo de 'Wildgate'. Alguns jogadores vão preferir estilos rápidos e furtivos, como o do personagem Mophs; outros vão querer a força bruta de Ion, capaz de arrombar portas com as próprias mãos”. Browder acrescenta que a chave na escolha do seu time de prospectors está no equilíbrio: “Não existe o ‘melhor’ prospector. Cada um brilha em situações específicas, e um time bem variado pode criar estratégias incríveis. É sobre dar liberdade para o jogador montar o estilo de jogo que preferir”. E essa liberdade deve se expandir no futuro, com novos personagens que prometem manter a composição das equipes sempre interessante.

Apesar de Wildgate ter a dinâmica do tiro em primeira pessoa como base, Chayes garante que a experiência não se limita a competir com outros FPS: “No coração do jogo estão as batalhas entre naves. Operar estações, reparar sistemas e executar abordagens rápidas — é isso que nos diferencia”. Essa importância das naves vai além da parte mecânica. Browder as define como “um outro nível de shooter voadores”, com capacidade inclusive de servir como tela para o jogador expressar sua própria personalidade. “Cada nave pode ser única. Queremos que elas sejam vistas mais do que simples veículos, e mal podemos esperar para adicionar novas opções e customizações”. "Wildgate" entra no universo dos jogos eletrônicos como uma mistura arrojada e empolgante de estilos — parte exploração, parte combate, parte confrontos entre tripulações a bordo de naves customizadas. É um mundo onde não apenas os personagens possuem histórias, mas também as máquinas que os transportam para os confins do espaço e até o coração do perigo e da emoção.

