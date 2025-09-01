Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Organização para Cooperação de Xangai condena morte de civis em Gaza

Organização para Cooperação de Xangai condena morte de civis em Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Organização de Cooperação de Xangai (OCX), integrada por 10 países, incluindo China, Índia, Rússia e Irã, afirmou nesta segunda-feira (1º) que "condena de maneira veemente os atos que causam vítimas civis" em Gaza e pediu um cessar-fogo, em uma declaração publicada pela agência estatal chinesa Xinhua.

A OCX também condenou os ataques de Israel ao Irã em junho na declaração publicada ao final da reunião de cúpula celebrada na cidade de Tianjin, norte da China. 

Os Estados-membros "condenam de maneira veemente os atos que causam vítimas civis e um desastre humanitário em Gaza, pedem um cessar-fogo completo e duradouro e um acesso irrestrito à ajuda humanitária", afirmou a OCX.

"Condenam com veemência a agressão militar efetuada em junho de 2025 por Israel e Estados Unidos contra infraestruturas nucleares civis ao custo de vítimas, (e) a violação das leis internacionais e dos princípios da Carta da ONU", afirmou.

bur-aas-lal/avl-hgs/mb/fp/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

china

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar