HBO, Prime e Netflix: veja lançamentos da semana no streaming

Ambientada na Amazônia atlântica, "Pssica" narra a jornada de três personagens marcados pela violência, tragédias e escolhas extremas em meio a um Brasil marginalizado, longe dos estereótipos. / Crédito: Netflix/ Divulgação

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com destaque para a estreia das séries “Pssica” e “O Mapa Que Me Leva Até Você”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

Pssica: nova série da Netflix mergulha na violência e mistérios da Amazônia Netflix Quando uma adolescente é vítima de tráfico sexual, um assaltante e uma mãe corajosa embarcam em diferentes jornadas para encontrá-la – até que seus caminhos se cruzam nas águas. Clique aqui para ver o trailer Prime Video O filme acompanha Heather, jovem com a vida toda planejada, que parte para uma viagem pela Europa com as amigas em busca de leveza e liberdade. No meio do caminho, ela conhece Jack, um misterioso viajante que desperta seu interesse e passa a fazer parte de sua jornada. Conforme a conexão entre eles se aprofunda, segredos e escolhas pessoais colocam à prova o relacionamento e podem mudar o rumo de seus destinos para sempre.