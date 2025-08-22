Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

HBO, Prime e Netflix: veja lançamentos da semana no streaming

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (18/08 a 27/08)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para a estreia das séries “Pssica e “O Mapa Que Me Leva Até Você”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

Pssica: nova série da Netflix mergulha na violência e mistérios da Amazônia

Netflix

Quando uma adolescente é vítima de tráfico sexual, um assaltante e uma mãe corajosa embarcam em diferentes jornadas para encontrá-la – até que seus caminhos se cruzam nas águas.

Clique aqui para ver o trailer

Prime Video

O filme acompanha Heather, jovem com a vida toda planejada, que parte para uma viagem pela Europa com as amigas em busca de leveza e liberdade. No meio do caminho, ela conhece Jack, um misterioso viajante que desperta seu interesse e passa a fazer parte de sua jornada. Conforme a conexão entre eles se aprofunda, segredos e escolhas pessoais colocam à prova o relacionamento e podem mudar o rumo de seus destinos para sempre.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos no streaming da semana (18/08 a 27/08):

Netflix

  • Taxi
  • Devo
  • Refém
  • A Freira
  • O Cliente
  • Quero Você
  • Duna: Parte 2
  • One Hit Wonder
  • Ladrões de Ouro
  • Casamento Grego 3
  • Tom e Jerry: O Filme
  • Pssica - Temporada 1
  • Um Homem Abandonado
  • Death Inc. - Temporada 3
  • Bem-vindo à Morte Súbita
  • A Arte de Correr na Chuva
  • Madame Aema - Temporada 1
  • Long Story Short - Temporada 1
  • A Verdade sobre Jussie Smollett?
  • Jerry Jones e seus Cowboys - Temporada 1
  • Bon Appétit, Vossa Majestade - Temporada 1

Prime Video

  • O Brutalista
  • A Chamada
  • Cúpula do Caos
  • O Mapa Que Me Leva Até Você
  • 007: Estrada para o Milhão - Temporada 2

HBO Max

  • A Seita
  • At Midnight
  • Encurralada
  • Fale Comigo
  • The Heritage
  • O Plano de Maggie
  • Booba - Temporada 5
  • Pacificador - Temporada 2
  • O Atirador: A Última Batalha
  • O Homem que Queria Ser Rei
  • Estado de Fúria - Temporada 1
  • Presos em Flagrante - Temporada 2
  • Em Busca da Casa Perfeita: Na Água
  • Mulheres com Ombreiras - Temporada 1
  • Aeroporto - Área Restrita: Estados Unidos

Disney+

  • Necaxa
  • Alien: Earth
  • Motorista de Fuga
  • Outlander: Blood of My Blood
  • Are You My First? - Temporada 1
  • Eu e o Ursinho Pooh - Temporada 2
  • Sr. e Sra. Assassinato - Temporada 1
  • A História Distorcida de Amanda Knox
  • Assassinato Tem Duas Caras - Temporada 1
  • Brincando com o Ursinho Pooh - Temporada 2
  • Menéndez & Menudo: Boys Betrayed - Temporada 1
  • Capturando seu Assassino: As Garotas da Ponte - Temporada 1
  • A Última Transmissão: O Sequestro de Jodi Huisentruit - Temporada 1

Paramount+

  • Baby Shark’s Big Show - Temporada 3

Apple TV+

  • Invasão - Temporada 3

Globoplay

  • Fina Estampa

Confira os lançamentos do streaming da semana anterior

