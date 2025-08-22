HBO, Prime e Netflix: veja lançamentos da semana no streaming

HBO, Prime e Netflix: veja lançamentos da semana no streamingO Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (18/08 a 27/08)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia das séries “Pssica” e “O Mapa Que Me Leva Até Você”, confira as opções que foram lançadas esta semana!
Pssica: nova série da Netflix mergulha na violência e mistérios da Amazônia
Netflix
Quando uma adolescente é vítima de tráfico sexual, um assaltante e uma mãe corajosa embarcam em diferentes jornadas para encontrá-la – até que seus caminhos se cruzam nas águas.
Prime Video
O filme acompanha Heather, jovem com a vida toda planejada, que parte para uma viagem pela Europa com as amigas em busca de leveza e liberdade. No meio do caminho, ela conhece Jack, um misterioso viajante que desperta seu interesse e passa a fazer parte de sua jornada. Conforme a conexão entre eles se aprofunda, segredos e escolhas pessoais colocam à prova o relacionamento e podem mudar o rumo de seus destinos para sempre.
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (18/08 a 27/08):
Netflix
- Taxi
- Devo
- Refém
- A Freira
- O Cliente
- Quero Você
- Duna: Parte 2
- One Hit Wonder
- Ladrões de Ouro
- Casamento Grego 3
- Tom e Jerry: O Filme
- Pssica - Temporada 1
- Um Homem Abandonado
- Death Inc. - Temporada 3
- Bem-vindo à Morte Súbita
- A Arte de Correr na Chuva
- Madame Aema - Temporada 1
- Long Story Short - Temporada 1
- A Verdade sobre Jussie Smollett?
- Jerry Jones e seus Cowboys - Temporada 1
- Bon Appétit, Vossa Majestade - Temporada 1
Prime Video
- O Brutalista
- A Chamada
- Cúpula do Caos
- O Mapa Que Me Leva Até Você
- 007: Estrada para o Milhão - Temporada 2
HBO Max
- A Seita
- At Midnight
- Encurralada
- Fale Comigo
- The Heritage
- O Plano de Maggie
- Booba - Temporada 5
- Pacificador - Temporada 2
- O Atirador: A Última Batalha
- O Homem que Queria Ser Rei
- Estado de Fúria - Temporada 1
- Presos em Flagrante - Temporada 2
- Em Busca da Casa Perfeita: Na Água
- Mulheres com Ombreiras - Temporada 1
- Aeroporto - Área Restrita: Estados Unidos
Disney+
- Necaxa
- Alien: Earth
- Motorista de Fuga
- Outlander: Blood of My Blood
- Are You My First? - Temporada 1
- Eu e o Ursinho Pooh - Temporada 2
- Sr. e Sra. Assassinato - Temporada 1
- A História Distorcida de Amanda Knox
- Assassinato Tem Duas Caras - Temporada 1
- Brincando com o Ursinho Pooh - Temporada 2
- Menéndez & Menudo: Boys Betrayed - Temporada 1
- Capturando seu Assassino: As Garotas da Ponte - Temporada 1
- A Última Transmissão: O Sequestro de Jodi Huisentruit - Temporada 1
Paramount+
- Baby Shark’s Big Show - Temporada 3
Apple TV+
- Invasão - Temporada 3
Globoplay
- Fina Estampa