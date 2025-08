Chappell Roan revela que próximo álbum deve ser lançado em 5 anos

Dona de hits que dominaram as redes sociais e as paradas musicais nos últimos meses, a cantora Chappell Roan comentou sobre o seu futuro artístico.

Canção que atualmente segue entre as três primeiras do Top 50 Global do Spotify, “The Subway” acompanha os sucessos da artista estadunidense “Good Luck, Babe!”, “Pink Pony Club” e “Femininomenon”, lançados em 2023 no álbum “The Rise and Fall of a Midwest Princess”.

O disco, seu primeiro da carreira, levou cinco anos para ser escrito, devido a Chappell não achar que faz “boas músicas quando me forço”. A cantora acrescentou: “Provavelmente vou levar pelo menos cinco para escrever o próximo.”

“Não tem álbum nenhum. Nem uma coleção de músicas. (...) Eu vejo alguns comentários do tipo: ‘Ela está em qualquer lugar, menos no estúdio’. Mesmo que eu estivesse no estúdio 12 horas por dia, todos os dias, isso não significa que o álbum vai sair mais rápido”, argumentou.