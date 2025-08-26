Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cartunista Jaguar pediu que cinzas fossem espalhadas por bares

Cartunista Jaguar morreu na manhã deste domingo, 24, aos 93 anos; carioca foi um dos criadores do jornal "O Pasquim"
Nome de relevância na arte do cartum no Brasil, Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, o Jaguar, morreu neste domingo, 24, aos 93 anos. Um dos fundadores do jornal “O Pasquim”, Jaguar deixou um pedido especial para ser realizado após a sua morte.

Registrado em um cartório do Rio de Janeiro em 1997, o artista solicitou que suas cinzas fossem espalhadas pelos bares que frequentou em vida. Célia Regina Pierantoni, esposa do ilustrador, afirmou à TV Globo que o pedido será executado.

À emissora, Célia informou que fará o solicitado, mas que ainda não organizou o momento. Conforme O Globo, entre os estabelecimentos listados por Jaguar, estão bares localizados nos bairros Leblon e Centro, ambos no Rio de Janeiro, além de espaços em São Paulo.

Jaguar: uma trajetória marcante no humor e na resistência cultural brasileira

Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, mais conhecido como Jaguar, deixa um legado profundo no jornalismo, na ilustração e na história da cultura brasileira. Com traços inconfundíveis e humor afiado, ele ajudou a transformar o cartum em uma poderosa ferramenta de crítica social e política, especialmente nos anos de repressão da ditadura militar.

Nascido no Rio de Janeiro, Jaguar iniciou sua trajetória profissional fora do mundo das artes: trabalhava no Banco do Brasil quando, em 1952, publicou seu primeiro desenho na coluna de humor "Penúltima Hora", do jornal "Última Hora". Esse pequeno passo deu início a uma longa e influente carreira.

Nos anos seguintes, seus trabalhos passaram a figurar com regularidade na "Manchete", revista de grande circulação da época, onde ganhou visibilidade nacional. Foi nessa fase que recebeu o pseudônimo “Jaguar”, nome que o acompanharia por toda a vida.

Fundador de "O Pasquim"

Um dos momentos mais importantes da carreira de Jaguar foi a fundação de "O Pasquim", em 1969, ao lado de nomes como Millôr Fernandes, Henfil, Ziraldo, Paulo Francis e Tarso de Castro. Em plena ditadura militar, o jornal tornou-se símbolo da resistência cultural e política por meio do humor crítico e ousado.

Lá, Jaguar criou um de seus personagens mais emblemáticos: o ratinho Sig, uma figura irônica e contestadora, que se tornou mascote do semanário. "O Pasquim" desafiava a censura com inteligência e sarcasmo, e Jaguar, por seu envolvimento, foi preso e respondeu a diversos processos durante o regime.

Apesar da repressão, sua arte nunca se calou. Ele seguiu produzindo, desenhando e provocando reflexões até os últimos anos de sua vida. Jaguar também publicou livros, participou de exposições e deixou vasta contribuição para o cartum e o humor gráfico no Brasil. 

Colaborou Lara Montezuma

