Cartunista Jaguar pediu que cinzas fossem espalhadas por bares

Nome de relevância na arte do cartum no Brasil, Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, o Jaguar, morreu neste domingo, 24, aos 93 anos. Um dos fundadores do jornal “O Pasquim”, Jaguar deixou um pedido especial para ser realizado após a sua morte. Registrado em um cartório do Rio de Janeiro em 1997, o artista solicitou que suas cinzas fossem espalhadas pelos bares que frequentou em vida. Célia Regina Pierantoni, esposa do ilustrador, afirmou à TV Globo que o pedido será executado.

À emissora, Célia informou que fará o solicitado, mas que ainda não organizou o momento. Conforme O Globo, entre os estabelecimentos listados por Jaguar, estão bares localizados nos bairros Leblon e Centro, ambos no Rio de Janeiro, além de espaços em São Paulo. Jaguar: uma trajetória marcante no humor e na resistência cultural brasileira

Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, mais conhecido como Jaguar, deixa um legado profundo no jornalismo, na ilustração e na história da cultura brasileira. Com traços inconfundíveis e humor afiado, ele ajudou a transformar o cartum em uma poderosa ferramenta de crítica social e política, especialmente nos anos de repressão da ditadura militar. Nascido no Rio de Janeiro, Jaguar iniciou sua trajetória profissional fora do mundo das artes: trabalhava no Banco do Brasil quando, em 1952, publicou seu primeiro desenho na coluna de humor "Penúltima Hora", do jornal "Última Hora". Esse pequeno passo deu início a uma longa e influente carreira.

Nos anos seguintes, seus trabalhos passaram a figurar com regularidade na "Manchete", revista de grande circulação da época, onde ganhou visibilidade nacional. Foi nessa fase que recebeu o pseudônimo “Jaguar”, nome que o acompanharia por toda a vida. Jaguar faleceu aos 93 anos, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Faceboook Fundador de "O Pasquim"

Um dos momentos mais importantes da carreira de Jaguar foi a fundação de "O Pasquim", em 1969, ao lado de nomes como Millôr Fernandes, Henfil, Ziraldo, Paulo Francis e Tarso de Castro. Em plena ditadura militar, o jornal tornou-se símbolo da resistência cultural e política por meio do humor crítico e ousado.