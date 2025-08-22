Waldonys comemora aniversário com show em setembro

Com participações especiais, Waldonys comemora aniversário em show intimista no Teatro RioMar Fortaleza (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO em 14-11-24) / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

O cantor cearense Waldonys se apresenta no Teatro RioMar, no mês de setembro, com um show especial no qual irá celebrar seu aniversário. Marcado para o dia 19, uma sexta-feira do próximo mês, o evento terá uma formação especial no qual o público poderá assistir uma apresentação intimista e comemorar junto ao músico seus 53 anos.

Leia também | Fausto Fawcett apresenta show ‘Animakina’ na Estação das Artes Nome popular da música cearense, Waldonys é reconhecido como um dos principais representantes do forró tradicional no Estado, além de ter uma carreira como paraquedista e piloto de acrobacia aérea. No show “Waldonys: o cantador de histórias”, o cantor e compositor apresenta um repertório especial, trazendo releituras e novos arranjos de canções que marcaram sua trajetória, como “Sonho de ícaro”, “Se lembra coração” e “Até mais ver”. O momento contará com participações especiais do compositor e cantor pernambucano Petrúcio Amorim e do artista piauiense João Cláudio Moreno, além do sanfoneiro Eurides Menezes, pai de Waldonys, ampliando as celebrações do aniversário do artista.

Relembre | Waldonys regrava clipe 'Sonho de Ícaro' com Esquadrilha da Fumaça “Um dos grandes momentos do show vai ser a participação do meu pai, que sempre é muito legal, mas esse ano tem um fator diferente e temos que aproveitar. Eu não ia fazer esse show, mas resolvi que vou fazer e ele vai participar! Não podemos perder as oportunidades. Não sabemos até quando estaremos aqui”, declarou Waldonys em nota enviada à imprensa. Os ingressos para o show “Waldonys: o cantador de histórias” estão à venda no site Uhuu e na bilheteria do Teatro RioMar, com valores a partir de R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira).