Fora de perigo, Angela Ro Ro deixará UTI em breve, revela seu advogado

Um dos principais nomes da cena musical MPB, Angela Ro Ro, 75, deve deixar a UTI em que está internada em hospital do Rio de Janeiro e ir para o quarto em breve, segundo comunicado de seu advogado, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, enviado à CNN neste domingo, 24.
Sob cuidados intensivos, a cantora poderá utilizar o celular no quarto, além de já estar falando e poupando a voz para a sua recuperação. Angela está com problemas renais e uma infecção pulmonar grave.
Internada no dia 17 de junho, a artista já chegou a passar por uma traqueostomia, procedimento cirúrgico que cria uma abertura na traqueia, permitindo a inserção de uma cânula para que o paciente possa respirar quando o nariz, boca e garganta estão bloqueados ou prejudicados, em julho.
"Ela está reagindo bem. Ela teve problemas renais, estava com desidratação e foi inevitável fazer uma traqueostomia. Quando chegou ao hospital, ela foi imediatamente intubada", detalhou o seu advogado à CNN na época em que a cantora foi internada pela primeira vez.
No último boletim médico compartilhado pelo advogado, em 3 de agosto, afirmava que a artista, que em maio declarou suspeita de câncer, estava fora de perigo, já estava começando a falar e precisaria iniciar o processo de fisioterapia para a recuperação plena da voz.
Angela Ro Ro precisará de ajuda financeira e conta com apoio dos fãs
Após a internação da cantora, ela precisará de ajuda financeira. Conforme informações de seu advogado Carlos Eduardo à CNN, ele explica que Angela não tem aposentadoria e vai demorar a se recuperar.
"O único meio de subsistência dela são os shows que ela faz, nos quais ganha dinheiro, mas isso vai demorar a acontecer depois da traqueostomia. Então quem puder ajudar será bem-vindo", explicou ele.
Ainda na atualização de Eduardo deste domingo, 24, ele afirmou que o site oficial da cantora está sendo concluído para que os fãs possam fazer doações de modo seguro diretamente para a conta da artista. "A cantora agradece o apoio de todos", declarou ele.
Devido aos procedimentos cirúrgicos realizados em Angela, ela precisará passar por uma reabilitação, o que demandará um período extenso fora dos palcos.
Saiba mais sobre Angela Ro Ro
Considerada uma das pioneiras do rock e da MPB nos anos 1970 e 1980, Angela Ro Ro carrega grandes sucessos em sua bagagem profissional, como "Amor, Meu Grande Amor", "Tola Foi Você", "Compasso" e "Gota de Sangue".
Foi considerada pela revista Rolling Stone a trigésima terceira maior voz da música brasileira. Seu apelido "Ro Ro" foi dado na infância por meninos do seu bairro devido a sua voz rouca. Ainda pequena, a cantora começou a estudar piano, influenciada por ícones como Elis Regina, Maysa, Jacques Brel e Ella Fitzgerald.
No auge da ditadura militar brasileira, foi enviada pelo pai para a Europa, passando pela Itália, onde conheceu o cineasta Glauber Rocha. Depois foi para Londres, onde exerceu a função de faxineira em um hospital, garçonete e também lavadora de pratos em um restaurante. Nessa época, Angela já compunha e se apresentava em pubs.
