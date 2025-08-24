Fora de perigo, Angela Ro Ro deixará UTI em breve, revela seu advogado

Voz marcante da década de 1970, a cantora Angela Ro Ro sai da sedação após passar por traqueostromia no sábado, 5 / Crédito: Alexandre Moreira / Divulgação

Um dos principais nomes da cena musical MPB, Angela Ro Ro, 75, deve deixar a UTI em que está internada em hospital do Rio de Janeiro e ir para o quarto em breve, segundo comunicado de seu advogado, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, enviado à CNN neste domingo, 24. Sob cuidados intensivos, a cantora poderá utilizar o celular no quarto, além de já estar falando e poupando a voz para a sua recuperação. Angela está com problemas renais e uma infecção pulmonar grave.

Angela Ro Ro precisará de ajuda financeira e conta com apoio dos fãs Após a internação da cantora, ela precisará de ajuda financeira. Conforme informações de seu advogado Carlos Eduardo à CNN, ele explica que Angela não tem aposentadoria e vai demorar a se recuperar. "O único meio de subsistência dela são os shows que ela faz, nos quais ganha dinheiro, mas isso vai demorar a acontecer depois da traqueostomia. Então quem puder ajudar será bem-vindo", explicou ele. Ainda na atualização de Eduardo deste domingo, 24, ele afirmou que o site oficial da cantora está sendo concluído para que os fãs possam fazer doações de modo seguro diretamente para a conta da artista. "A cantora agradece o apoio de todos", declarou ele.

Devido aos procedimentos cirúrgicos realizados em Angela, ela precisará passar por uma reabilitação, o que demandará um período extenso fora dos palcos. Saiba mais sobre Angela Ro Ro Considerada uma das pioneiras do rock e da MPB nos anos 1970 e 1980, Angela Ro Ro carrega grandes sucessos em sua bagagem profissional, como "Amor, Meu Grande Amor", "Tola Foi Você", "Compasso" e "Gota de Sangue". Foi considerada pela revista Rolling Stone a trigésima terceira maior voz da música brasileira. Seu apelido "Ro Ro" foi dado na infância por meninos do seu bairro devido a sua voz rouca. Ainda pequena, a cantora começou a estudar piano, influenciada por ícones como Elis Regina, Maysa, Jacques Brel e Ella Fitzgerald.