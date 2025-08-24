Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fora de perigo, Angela Ro Ro deixará UTI em breve, revela seu advogado

Internada com problemas renais e uma infecção pulmonar grave, a cantora Angela Ro Ro já está falando, mas poupa a voz para a sua recuperação. Artista precisará de apoio financeiro
Um dos principais nomes da cena musical MPB, Angela Ro Ro, 75, deve deixar a UTI em que está internada em hospital do Rio de Janeiro e ir para o quarto em breve, segundo comunicado de seu advogado, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, enviado à CNN neste domingo, 24.

Sob cuidados intensivos, a cantora poderá utilizar o celular no quarto, além de já estar falando e poupando a voz para a sua recuperação. Angela está com problemas renais e uma infecção pulmonar grave.

Internada no dia 17 de junho, a artista já chegou a passar por uma traqueostomia, procedimento cirúrgico que cria uma abertura na traqueia, permitindo a inserção de uma cânula para que o paciente possa respirar quando o nariz, boca e garganta estão bloqueados ou prejudicados, em julho.

"Ela está reagindo bem. Ela teve problemas renais, estava com desidratação e foi inevitável fazer uma traqueostomia. Quando chegou ao hospital, ela foi imediatamente intubada", detalhou o seu advogado à CNN na época em que a cantora foi internada pela primeira vez.

No último boletim médico compartilhado pelo advogado, em 3 de agosto, afirmava que a artista, que em maio declarou suspeita de câncer, estava fora de perigo, já estava começando a falar e precisaria iniciar o processo de fisioterapia para a recuperação plena da voz.

Angela Ro Ro precisará de ajuda financeira e conta com apoio dos fãs

Após a internação da cantora, ela precisará de ajuda financeira. Conforme informações de seu advogado Carlos Eduardo à CNN, ele explica que Angela não tem aposentadoria e vai demorar a se recuperar.

"O único meio de subsistência dela são os shows que ela faz, nos quais ganha dinheiro, mas isso vai demorar a acontecer depois da traqueostomia. Então quem puder ajudar será bem-vindo", explicou ele.

Ainda na atualização de Eduardo deste domingo, 24, ele afirmou que o site oficial da cantora está sendo concluído para que os fãs possam fazer doações de modo seguro diretamente para a conta da artista. "A cantora agradece o apoio de todos", declarou ele.

Devido aos procedimentos cirúrgicos realizados em Angela, ela precisará passar por uma reabilitação, o que demandará um período extenso fora dos palcos.

Saiba mais sobre Angela Ro Ro

Considerada uma das pioneiras do rock e da MPB nos anos 1970 e 1980, Angela Ro Ro carrega grandes sucessos em sua bagagem profissional, como "Amor, Meu Grande Amor", "Tola Foi Você", "Compasso" e "Gota de Sangue".

Foi considerada pela revista Rolling Stone a trigésima terceira maior voz da música brasileira. Seu apelido "Ro Ro" foi dado na infância por meninos do seu bairro devido a sua voz rouca. Ainda pequena, a cantora começou a estudar piano, influenciada por ícones como Elis Regina, Maysa, Jacques Brel e Ella Fitzgerald.

No auge da ditadura militar brasileira, foi enviada pelo pai para a Europa, passando pela Itália, onde conheceu o cineasta Glauber Rocha. Depois foi para Londres, onde exerceu a função de faxineira em um hospital, garçonete e também lavadora de pratos em um restaurante. Nessa época, Angela já compunha e se apresentava em pubs.

 

