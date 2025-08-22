Shopping de Fortaleza promove atividades para neurodivergentes

Exposição Super Games fica aberta para visitação no Shopping RioMar Fortaleza até dia 31 de agosto / Crédito: Larissa Nobre/Divulgação

No bairro Papicu, o Shopping RioMar Fortaleza está com programação especial com atividades e ações para pessoas neurodivergentes e que possuam hipersensibilidade sensorial.

Iniciando neste sábado, 23, a rede Cinépolis promove uma sessão adaptada do filme de animação "Os Caras Malvados 2". Marcada para às 12h10min, a exibição terá capacidade reduzida, permitindo que os espectadores sintam-se à vontade para se movimentar na sala, além de iluminação de baixa intensidade e som em volume moderado. Os ingressos para o filme estão à venda no site do Cinépolis, com valor de meia-entrada de R$ 23. Aberta até o fim deste mês, o Super Games traz experiências imersivas, exposição com jogos antigos e espaço para desafios. Instalado no piso L1, a mostra oferece atividades voltadas para pessoas neurodivergentes nesta segunda-feira, 25.