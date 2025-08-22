Shopping de Fortaleza promove atividades para neurodivergentes

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Shopping RioMar Fortaleza promove fim de semana com sessões de cinema e exposições adaptadas para pessoas neurodivergentes
Autor Lillian Santos
Lillian Santos
No bairro Papicu, o Shopping RioMar Fortaleza está com programação especial com atividades e ações para pessoas neurodivergentes e que possuam hipersensibilidade sensorial.

Iniciando neste sábado, 23, a rede Cinépolis promove uma sessão adaptada do filme de animação “Os Caras Malvados 2”.

Marcada para às 12h10min, a exibição terá capacidade reduzida, permitindo que os espectadores sintam-se à vontade para se movimentar na sala, além de iluminação de baixa intensidade e som em volume moderado. Os ingressos para o filme estão à venda no site do Cinépolis, com valor de meia-entrada de R$ 23.

Aberta até o fim deste mês, o Super Games traz experiências imersivas, exposição com jogos antigos e espaço para desafios. Instalado no piso L1, a mostra oferece atividades voltadas para pessoas neurodivergentes nesta segunda-feira, 25.

Com sessões às 10h e às 11 horas, o local apresenta a “Hora Silenciosa”, na qual o público poderá aproveitar a exposição em um espaço com redução de estímulos sonoros e visuais. Para participar, é preciso realizar agendamento gratuito via aplicativo do RioMar Fortaleza.

Programação para neurodivergentes no RioMar Fortaleza

Sessão adaptada de “Os Caras Malvados 2”

  • Quando: sábado, 23, às 12h10min
  • Onde: cinema do RioMar Fortaleza
  • Quanto: R$ 23 (meia-entrada)
  • Vendas: site do Cinépolis e bilheteria presencial

Hora Silenciosa no Super Games

  • Quando: segunda-feira, 25, às 10h e às 11 horas
  • Onde: Piso L1 do RioMar Fortaleza
  • Agendamento via aplicativo do RioMar Fortaleza
  • Gratuito

Shopping RioMar Fortaleza

  • Visitação: segunda a sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 13h às 21 horas
  • Onde: rua Desembargador Lauro Nogueira, 1300 - Papicu
  • Mais informações: @riomarfortaleza e riomarfortaleza.com.br

