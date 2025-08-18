Taty Girl revisita sucessos em show na Arena Castelão; saiba mais

A cantora Taty Girl apresenta o show 'Baú da Taty' em Fortaleza no mês de novembro; show terá participações de Joelma e Dorgival Dantas

Os ingressos para o evento estarão disponíveis para venda a partir desta quarta-feira, 20 . Informações sobre os valores e site de vendas ainda não foram divulgadas.

Um dos nomes de maior sucesso do forró, Taty Girl retoma com mais uma edição do show em que revisita os hits de sua carreira. A apresentação do "Baú da Taty" acontece no dia 15 de novembro em Fortaleza , no estacionamento da Arena Castelão.

Desde 2020, a cantora cearense vem lançando álbuns ao vivo com músicas da sua carreira: o "Baú da Taty Girl", dividido em partes 1 e 2, e o "Baú da Taty Girl 2", também dividido em duas partes. Músicas como "Falta Coragem", "Mel" e "Louca", que estão incluídas nos registros ao vivo e estão entre as mais ouvidas da artista, devem fazer parte do repertório.

Com mais de 30 anos de carreira, Taty Girl é consagrada no forró e emplacou muitos sucessos ao longo de sua trajetória. Natural de Aracoiaba, ela representa o gênero musical no Nordeste, sendo uma das artistas mais requisitadas pela região nos festejos de São João.

